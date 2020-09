Peine

Auf dem Schwarzen Weg in Peine – Fahrtrichtung Edemissen – ist es zu einem Unfall mit sechs Fahrzeugen gekommen. Der Unfall ereignete sich laut Zeugenaussagen und Polizeiermittlungen am Montag gegen 16.30 Uhr in Höhe der Zufahrt zur A 2 in Richtung Berlin.

Der 68-jährige Fahrer eines Autos hat laut Polizei offensichtlich den vor ihm fahrenden Wagen übersehen oder zu spät erkannt und ist aufgefahren. Auf Grund der Wucht des Aufpralles wurden vier weitere voraus fahrende Fahrzeuge beschädigt.

Das vordere Fahrzeug habe nach dem Unfall jedoch seine Fahrt fortgesetzt, ohne die Personalien anzugeben. Zu diesem Fahrzeug können keine Angaben gemacht werden. Auf Grund des verursachten Unfalls wurde eine Person leicht verletzt, ein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 26 000 Euro. Hinweise zum flüchtenden Fahrzeug nimmt die Polizei Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90 entgegen.

