Peine

Unbekannte Täter beschädigten eine Fensterscheibe der Grundschule in der Südstadt an der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße in Peine. Der Schaden beträgt nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Pintak mindestens 600 Euro. Als Tatzeitraum gab er vergangenen Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 6.15 Uhr, an. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Peine unter (0 51 71) 99 90.

Von Jan Tiemann