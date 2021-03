Kreis Peine

Es ist Fakt: Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Covid-19-Virus infizieren, nimmt wieder stetig zu. Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, wird verstärkt auf Tests gesetzt. So sollen Infizierte, die keine Symptome zeigen, ausfindig gemacht werden. Ab der kommenden Woche werden an den Schulen in Niedersachsen systematisch Testungen durchgeführt. Die Schulen sind angehalten, sich darauf vorzubereiten. Wie kann das vor Ort in der Praxis aussehen?

„Wir werden ein Testteam mit fünf bis sechs Lehrkräften aufbauen. Diese werden durch die Klassen gehen, die im Präsenzunterricht sind, die Tests anleiten und den Schülern gegebenenfalls auch dabei helfen, die Proben zu nehmen“, erklärt Schulleiter Jan-Philipp Schönaich am Beispiel der Grund- und Hauptschule Burgschule in Peine, deren Leiter er ist. Dort sind zurzeit die Grundschüler und die Abschlussklassen im Wechselmodell im Präsenzunterricht.

Die Mitglieder des Testteams werden speziell auf diese Aufgabe vorbereitet. „Vermutlich übernimmt dies das Team der Hausarztpraxis Scheibe, das zurzeit einmal pro Woche zu uns kommt, um die Lehrer zu testen. Wir klären das gerade ab“, sagt Schönaich. Das Testteam könne voraussichtlich im Rahmen der ohnehin laufenden Tests quasi nebenbei geschult werden, so der Plan.

Abfrage: Wer arbeitet im Testteam mit?

Im Kollegium werde abgefragt, wer zur Mitarbeit im Testteam bereit sei. Die jüngeren Schüler bekämen zunächst Testkits mit nach Hause, um dort mit ihren Eltern zu üben. Die Kits werden vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellt und direkt an die Schulen verteilt. „Wir werden selbst zusätzlich noch Schutzkittel, Visiere und Handschuhe besorgen“, erklärt der Schulleiter.

Den Tests in den Schulen steht der Schulleiter generell offen gegenüber: „Das bedeutet zwar einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand, es ist aber leistbar und zum Schutz der Bevölkerung auch angebracht“, sagt er. Am Mittwoch habe die Schule vom Kultusministerium dazu umfangreiche Informationen erhalten, in denen das Vorgehen ausführlich erklärt sei. Die Ablauffolgen seien gut beschrieben. Und es gebe auch klare Handlungsanweisungen, zum Beispiel was zu tun ist, wenn es tatsächlich ein positives Ergebnis gibt.

Wunsch: Impfungen für Menschen mit Erziehungsberufen fortsetzen

„Wir spüren zurzeit deutlich, dass das Infektionsgeschehen wieder zunimmt“, sagt der Schulleiter. Er persönlich hält das Szenario C, in dem alle Schüler zu Hause unterricht werden, in sämtlichen Klassenstufen in der aktuellen Situation für den wirksamsten Weg, um die Infektionszahlen wieder in den Griff zu bekommen. Und er würde sich wünschen, die Impfungen für Menschen mit Erziehungsberufen wieder aufzunehmen. „Es infizieren sich jetzt auch viele jüngere Kinder, zu denen man nicht dauerhaft Abstand halten kann. Die Schulen müssen aber handlungsfähig bleiben. Das geht nur mit gesunden Lehrern“, so Schönaich.

Am Silberkamp sind nur die Abiturienten im Präsenzunterricht

Am Gymnasium am Silberkamp ist zurzeit nur der 13. Jahrgang mit knapp 100 in der Regel bereits volljährigen Schülern im Präsenzunterricht. „Wir haben an sie am Donnerstag bereits die Einwilligungsbögen verteilt und das Kollegium und die Schüler über die Testungen informiert“, sagt Direktor Simon Speer. Kommende Woche soll eine Probetestung durchgeführt werden, sofern Kits zur Verfügung stehen. Da es sich bei den Schülern um junge Erwachsene handelt, sehe er keine besonderen Schwierigkeiten bei der konkreten Umsetzung.

„Wir haben zwar genaue Vorgaben bekommen, letztlich muss aber jede Schule je nach ihren Möglichkeiten ein Konzept für die Durchführung der Tests entwickeln“, macht Speer deutlich. „Grundsätzlich ist das Testen ein guter Weg. Ohne Tests werden wir der Situation nicht Herr, und es ist toll, dass es diese unkomplizierte Möglichkeit jetzt gibt“, betont er, regt aber auch an, die Tests generell nicht in der Schule, sondern in den Elternhäusern durchzuführen, so dass sich Infizierte gar nicht erst auf den Weg machen.

Von Kerstin Wosnitza