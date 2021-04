Seit 2017 gibt es für Schüler im Kreis Peine die Möglichkeit, an einem einwöchigen Berufseignungstest teilzunehmen. Während Corona geht das – aber ohne Präsenzunterricht? Das haben Zehntklässler des Silberkamp-Gymnasiums jetzt ausprobiert.

Das Gymnasium am Silberkamp in Peine: Präsenzunterricht gibt es derzeit nur für die Abschlussklassen. Die anderen Schüler sind im Homeschooling – und konnten von zu Hause aus auch am digitalen Berufseignungstest teilnehmen. Quelle: Nathalie Diana/Archiv