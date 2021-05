Peine: Schönes Wetter gibt es wahrscheinlich nur am Muttertag

Kreis Peine

Wirft man einen Blick auf das momentane Wetter im Kreis Peine, mag man kaum glauben, dass tatsächlich schon Frühling sein soll. Es gibt viel Regen und Temperaturen unter 15 Grad, die Sonne lässt sich nur selten blicken. Doch pünktlich zum Muttertag ist eine Besserung in Aussicht, erklärt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Qmet.

Laut Jung bleibt das Wetter in Peine am Samstag noch wechselhaft und kühl, doch am Sonntag könnte das Thermometer dann auf bis zu 24 Grad klettern – auch wenn mit Bewölkungen zu rechnen ist. In Sachen Wetter stellt der Muttertag damit eine positive Ausnahme dar, denn schon am Montag soll es grauer und frischer werden.

Auch an Himmelfahrt wird es kühl und regnerisch

„Ab Dienstag schlagen die Eisheiligen wieder voll zu in Peine“, prognostiziert Jung. Das Thermometer fällt voraussichtlich wieder auf unter 15 Grad, auch die Regenwahrscheinlichkeit nimmt stark zu. Beim Wetter haben sozusagen die Mütter mehr Glück als die Väter: Am Donnerstag ist Himmelfahrt, auch bekannt als Vatertag, und da „wird es eher durchwachsen“, sagt Jung.

Und so soll es aller Voraussicht nach auch noch einige weitere Tage bleiben. Noch ist also nicht die Zeit, um die Jacken aus dem Winter wieder in den Schrank zu hängen. Es bleibt nur abzuwarten, bis der Frühling in Peine sich einmal von seiner Schokoladenseite zeigt.

Wer am Wochenende das schöne Wetter nutzen will, findet hier einige Ausflug-Tipps.

Von Dennis Nobbe