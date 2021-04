Kreis Peine

Das Schnelltestzentrum in den Peiner Festsälen am Friedrich-Ebert-Platz soll auch am Ostersamstag von 9 bis 12 Uhr sowie am Ostersonntag von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein. Dies teilte der Landkreis Peine am Donnerstag mit.

„Unser Ziel ist es, den Einwohnerinnen und Einwohnern des Landkreises Peine auf diese Weise eine gewisse Sicherheit bei ihren geplanten Besuchen an den Ostertagen zu ermöglichen“, erklärt die stellvertretende Kreissprecherin Katja Schröder. Ein Schnelltest ist zu den entsprechenden Zeiten ohne Voranmeldung möglich. Lediglich ein Personalausweis und gegebenenfalls Wartezeit müssen mitgebracht werden.

Von der Redaktion