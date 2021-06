Peine

Mehrere zehntausend Testungen sind seit März in den Peiner Schnelltestzentren vorgenommen worden, und noch immer ist die Nachfrage nach Bürgertests hoch. Doch wie geht es angesichts fortschreitender Lockerungen und mehr und mehr Geimpften weiter mit den Zentren? Die PAZ sprach mit drei Betreibern.

Die Firma Intakt, die von Petra Scheibe aus Groß Bülten geleitet wird, war eine der ersten, die eine Genehmigung des Landkreises Peine für den Betrieb eines Schnelltestzentrums erhielt. Dem ersten Standort in Solschen folgten schnell weitere, inzwischen sind es insgesamt zehn über das Kreisgebiet verteilt.

Im Moment herrscht noch Hochkonjunktur

„Im Moment haben wir noch Hochkonjunktur, aber wenn die Inzidenzen so niedrig bleiben, wird die Nachfrage fallen“, sagt Geschäftsführerin Petra Scheibe. Zwar war ihr Unternehmen bereits vor der Corona-Pandemie im Gesundheitsmanagement tätig, allerdings ging es dabei um Angebote für Firmen, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu verbessern. „Dann kam Corona, und wir mussten unser Portal schließen. Die Gesundheitskurse konnten nicht mehr stattfinden“, blickt Scheibe zurück. So kam schließlich die Idee auf, Schnelltestzentren zu betreiben – und die Nachfrage war groß.

Inzwischen geht Scheibe davon aus, dass der Höhepunkt an Testungen bereits erreicht ist. „Wenn auch die Testpflicht in den Geschäften entfällt, wird es weniger werden“, meint sie. Sie will das Geschehen beobachten und flexibel darauf reagieren.

Testzentrum Peiner Festsäle

Das Schnelltestzentrum in den Peiner Festsälen hat der Kulturring seit dem 10. Mai vom Landkreis Peine übernommen. „Dass wir das Zentrum übernehmen, stand von Anfang an im Raum“, schildert Geschäftsführerin Bettina Wilts. Seit dem Start sei dort auch immer Personal des Kulturrings beschäftigt gewesen. Da es sich beim Kulturring um einen Verein handele, habe es jedoch noch der Klärung von versicherungstechnischen Fragen bedurft.

Das Schnelltestzentrum in den Peiner Festsälen wird seit dem 10. Mai vom Kulturring betrieben. Quelle: Landkreis Peine

Als am 7. Mai die ersten Geschäfte wieder geöffnet haben, verzeichnete das Testzentrum einen großen Zulauf. „Die Leute wollten einkaufen, zum Friseur gehen“, erzählt die Geschäftsführerin, die auch selbst Abstriche nimmt. „Inzwischen kommen viele, die erzählen, sie würden in Kürze geimpft. Es wird also weniger werden“, ist sich Wilts sicher. Die Testkits würden bereits zurückhaltender bestellt.

Der Kulturring Peine ist für jeden Fall vorbereitet: Wenn das Programm in den Festsälen wieder beginne, könne man auch gleich sein Publikum testen – falls das dann noch nötig sein sollte. „Wir wissen ja, wie es geht“, sagt die Geschäftsführerin mit einem Lachen.

Drive-In-Zentrum auf dem Schützenplatz

Seit dem 10. April gibt es auf dem Schützenplatz in Peine das Drive-In-Zentrum. „Nach einer kurzen schwachen Startphase, in der sich das Angebot herumsprechen musste, ist die Station in Peine des zweitstärkste unserer sechs Testzentren in der Region“, sagt Felix Walzog von der Eventagentur Bolme & Pillardy aus Brauschweig, die neben dem in Peine auch Zentren in Braunschweig, Wolfsburg, Helmstedt, Gifhorn und Velpke betreibt.

Er rechnet mit einer im Vergleich zum Mai sinkenden Nachfrage, denn in vielen Bereichen werde die Testpflicht nun wegfallen. „Es ist aber auch ohne Pflicht empfehlenswert, sich anlassbezogen – zum Beispiel auf für private Treffen – testen zu lassen“, so Walzog. Er hält die aktuell niedrige Ergebnis auch für ein Ergebnis der vielen Testungen. „Wir sind stolz, dass wir dazu beitragen konnten“, betont er.

Wie lange es das Testzentrum noch geben werde, lasse sich nicht sagen. Trotz der Fortschritte beim Impfen sei die Pandemie noch nicht vorbei, und es sei nach wie vor wichtig, Infizierte ohne Symptome „herauszufischen“. Inzwischen habe sich innerhalb des Betriebs ein ganzer Bereich für das Gesundheitswesen abgespalten, das sich inzwischen auch mit dem Thema Impfungen befasst. „Das Kernteam arbeitet aber bereits wieder im Eventbereich, erste Veranstaltungen sind in Planung“, macht Walzog deutlich.

Von Mirja Polreich und Kerstin Wosnitza