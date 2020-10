Peine

Im Juni hieß es, die Zukunft des Burger King in Peine sei ungewiss, weil der Franchise-Vertrag zu Ende September gekündigt worden sei. Zurzeit kann man in der Filiale an der Heinrich-Hertz-Straße aber Whopper und Fritten kaufen. Aktuelle Recherchen der PAZ haben allerdings keine guten Nachrichten für den Standort Peine ergeben: Etlichen Mitarbeiternwurde bereits zum 21. Oktober 2020 gekündigt. In den Kündigungsschreiben, die der PAZ zur Einsicht vorgelegt wurden, heißt es in der Begründung „wegen Schließung der Betriebs in Peine, Heinrich-Hertz-Straße“. Steht der Standort also vor dem Aus?

Alternative Arbeitsplatzangebote liegen zu weit entfernt

Auch der langjährige Restaurantmanager Khelef Suleyman ist betroffen, auch ihm wurde gekündigt, fristgerecht zum 31. Dezember 2020. Ihm wurde ebenso wie den anderen zwölf Betroffenen – darunter Cern Bilir und Linda Khodeda, die beide in Vollzeit beschäftigt sind – angeboten, dass man sie zu den bisherigen Vertragsbedingungen in einer anderen Filiale beschäftigen werde, wenn das gewünscht sei. Was zunächst gut klingt, ist in der Praxis nur für wenige interessant: Genannt werden Arbeitsplätze in Lengerich, Lohne, Lübbecke oder Diepholz – alle sind mehr als 100 Kilometer entfernt und damit nicht gerade um die Ecke.

Restaurantleiter hat ein Betretungsverbot

Gegen Suleyman wurde zudem ein Betretungsverbot für das Restaurant und das gesamte Gelände ausgesprochen. „Ich soll Mitarbeitern gedroht haben, heißt es darin. Das ist aber nicht wahr“, sagt er. Rückendeckung bekommt er von Bilir und Khodeda: „Wir haben nichts Derartiges bemerkt und können und das auch nicht vorstellen. Alle Mitarbeiter sind wie eine Familie“, betonen sie. Alle Betroffenen wollen rechtliche Schritte gegen ihre Kündigungen einleiten, ein Anwalt sei eingeschaltet.

Franchise-Vertrag muss verlängert werden – Gespräche laufen

Schon seit April 2019 gibt es Unruhe um den Burger King in Peine und auch die Filialen in Garbsen und Hannover-Lahe. Ob diese beiden Standorte vom derzeitigen Hin und Her ebenfalls betroffen sind, ließ sich nicht klären. Das Konstrukt, mit dem die Burger-Kette in Deutschland und weltweit ihre Restaurants führt, ist für ihre Gäste weitgehend unsichtbar. Burger King Deutschland betreibt nur wenige der 700 Restaurants in Deutschland selbst. Der Großteil ist in der Hand von Franchise-Nehmern, die die Filialen unter der Marke Burger King betreiben und dafür Lizenzen erhalten. Im Fall von Peine ist die Schloss Burger mit Sitz in Hamburg Franchise-Nehmer. Dort wollte man sich aber auf die Anfrage der PAZ zu der Situation in Peine nicht äußern. Es wird an Burger King Deutschland verwiesen.

Von dort kam auf mehrmalige Anfrage von einem Sprecher immer wieder die Aussage, man sei noch in Verhandlungsgesprächen und werde deshalb zurzeit kein Statement abgeben. Normalerweise laufen die Franchise-Lizenzen über recht lange Zeiträume, laut dem Sprecher mindestens fünf Jahre. Jeweils zum Ende der Vertragsdauer werde dann von beiden Seiten geprüft, ob die Bedingungen noch passen und gegebenenfalls neu verhandelt. Das passiere gerade in Peine und stelle sich offenbar nicht ganz einfach dar. Warum das so, sei könne er nicht sagen, so der Sprecher. An der Wirtschaftlichkeit des Standorts liege es jedenfalls nicht.

„Generell ist es Ziel, jeden einzelnen Arbeitsplatz zu erhalten“, heißt es. Wie diese Aussage zu den Kündigungsschreiben der Mitarbeiter passt, in denen als Begründung schwarz auf weiß die Schließung der Filiale genannt wird, könne er allerdings nicht sagen, so der Sprecher.

Von Kerstin Wosnitza