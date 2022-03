Peine: SPD, CDU und Grüne rufen zur Solidaritätsdemo mit der Ukraine auf

Peine

Die Peiner Parteien SPD, CDU und Grüne rufen zu einer Solidaritätsdemonstration mit der Ukraine auf. Sie appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, sich am Samstag, 12. März, um 12 Uhr auf der Bahnhofstraße vor der Citygalerie zu versammeln. Gemeinsam soll ein Demonstrationszug bis zum historischen Marktplatz gehen. Dort wird die Demonstration mit einer kurzen Kundgebung enden. Die Teilnehmenden werden aufgerufen, Fahnen oder ähnliche Dinge in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb zum Zeichen ihrer Solidarität mitzubringen.

Die Parteien betrachten die Lage in der Ukraine mit großer Sorge und Anteilnahme. „Wir solidarisieren uns mit der ukrainischen Bevölkerung, die so sehr unter dem Krieg gegen sie leidet. Putins Angriffskrieg richtet sich dabei nicht nur gegen die Ukraine, sondern bricht auch mit der Friedensordnung Europas. Unser Appell: Legt die Waffen nieder! Für ein friedliches und freies Europa!“, heißt es im gemeinsamen Aufruf.

„Überparteiliches Signal der Solidarität“

„Uns ist es wichtig, dass wir ein überparteiliches Signal der Solidarität senden. Das Thema ist zu wichtig, um damit Parteipolitik zu machen“, betont Mitorganisator Julius Schneider, Vorsitzender SPD Peine-Kernstadt. „Die Kirchen haben bereits ihre Unterstützung zugesagt. Wir würden uns freuen, wenn sich noch viele weitere Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft unserer Demonstration anschließen.“

Von Jan Tiemann