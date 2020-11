Peine

Malwettbewerb für Kinder im Kreis Peine: Unter dem Motto „ Weihnachtspost aus Peine“ suchen der Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil und der Landtagsabgeordnete Matthias Möhle (beide SPD) nach dem schönsten Weihnachtsmotiv. Mädchen und Jungen im Alter von vier bis zehn Jahren dürfen noch bis Montag, 30. November, teilnehmen. Der Gewinner wird mit einem Preis belohnt.

„In den letzten Jahren haben wir immer viele wunderschöne Bilder von Kindern aus dem ganzen Landkreis bekommen“, erinnert sich Heil zurück. Er würde sich darüber freuen, wenn auch in diesem Jahr das Gewinnerbild die Weihnachtsgrußkarte der Abgeordneten im Landkreis Peine ziere. „Die Weihnachtsbilder der Kinder erzählen meist ganz eigene Geschichten. Gerade in Corona-Zeiten freuen wir uns über viele kleine Kunstwerke, die uns alle in eine vorweihnachtliche und besinnliche Stimmung versetzen werden“, sagt Möhle.

Einsendeschluss ist am 30. November

Mitmachen ist ganz einfach: Die Bilder sollten im DIN A4-Format angefertigt werden. Bei der Gestaltung dürfen die Teilnehmer ihrer Kreativität freien Lauf lassen – die Motive können gemalt, getuscht oder geklebt werden. Auf der Rückseite des Bildes sollten Name, Alter, Adresse und Telefonnummer vermerkt werden. Die fertigen Kunstwerke müssen dann bis Ende November an das Büro von Hubertus Heil, Goethestraße 16, 31224 Peine gesendet werden. Aus allen Einsendungen wird dann der Gewinner ermittelt.

Von Nathalie Diana