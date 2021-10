Peine

Die Folgen der Corona-Pandemie bekämpfen und die Innenstadt aufwerten – das soll mit Hilfe des EU-Förderprogramms von rund einer Million Euro gelingen. Zusätzlich will die Stadt Peine 424 000 Euro im Haushalt bereitstellen, um die sogenannte „Zukunftswerkstatt Innenstadt“ mit sechs Arbeitsgruppen voranzubringen. Außerdem soll von dem Budget ein Citymanager für zwei Jahre finanziert werden, der den Masterplan zur „Perspektive Innenstadt“ umsetzen soll. Auch digitale Projekte sind geplant.

Der Masterplan für die Belebung der Innenstadt soll von den Arbeitsgruppen mit rund 70 Teilnehmern erarbeitet werden. In Workshops will man über kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen beraten. Zusätzlich ist eine Bürgerbefragung vorgesehen. Der Citymanager ist sodann für die Umsetzung der Ergebnisse zuständig. Für die Personalie plant die Stadt ein Budget von 135 000 Euro, für die Workshops samt Bürgerbeteiligung rechnet die Verwaltung mit weiteren 50 000 Euro.

Unter dem Motto „Parkhaus der Zukunft“ soll das Parkhaus an der Werderstraße umgebaut werden. Vorgesehen sind sichere Park- und Lademöglichkeiten für E-Bikes, sowie zehn weitere Ladesäulen für Elektro-Autos. Die Ladestationen sollen mit Solarstrom über eine neue Photovoltaikanlage auf dem Parkhaus versorgt werden. Einen barrierefreien Zugang zum Parkhaus soll künftig ein Personenaufzug ermöglichen.

Das Parkhaus an der Werderstraße soll einen barrierefreien Zugang bekommen. Quelle: Archiv

Weitere Projekte der „Perspektive Innenstadt“ sind unter anderem ein digitaler Marktplatz, die Peine-App, ein digitales Leerstand-Management und eine sogenannte Stadtoase mit offener Bühne. Leerstände an der Echternstraße/Twete in unmittelbarer Nähe zur St.-Jakobi-Kirche sollen mit einem Umbau in Wohnungen behoben werden. Geplant ist der Ankauf von Teileigentums-Anteilen. Und die Wohnungsbaugesellschaft Peiner Heimstätte möchte in dem Objekt drei barrierefreie Wohneinheiten und eine Begegnungsstätte einrichten.

Bis Montag, 18. Oktober, müssen einzelne Projekte für das EU-Fördergeld beantragt sein. Bis zum Sommer des kommenden Jahres ist das reservierte Budget anzufordern, da sonst Restmittel verfallen, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt. Abgeschlossen sein müssen die Projekte der „Perspektive Innenstadt“ bis Ende März 2023. Über die Haushalts-Mittel berät der städtische Finanzausschuss am Dienstag, 5. Oktober.

