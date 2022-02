Peine: Randalierer (30) attackiert Polizisten am Bahnhof mit Tritten

Peine

Gegen 18.30 Uhr am Montagabend wurde der Polizei in Peine ein Randalierer am Busbahnhof in der Peiner Innenstadt gemeldet, der mit Gegenstände nach Passanten wirft. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 30-jährigen Peiner, der ihnen sofort sehr aggressiv entgegentrat und erheblichen Widerstand leistete. Laut Bericht versuchte er, die Polizisten mit Fußtritten zu attackieren, und zielte auf deren Köpfe.

Nacht in der Zelle verbracht

Beim Transport zur Dienststelle versuchte der Mann, den Streifenwagen durch Tritte zu beschädigen. Er verbrachte die folgende Nacht im Polizeigewahrsam und sieht sich nun verschiedenen Strafverfahren gegenüber. Die eingesetzten Beamten blieben nach den Angriffen weiter dienstfähig.

Von Michael Lieb