Peine: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Peine

Eine 20-jährige Fahrradfahrerin ist am Freitag bei einem Unfall auf der Woltorfer Straße in Peine leicht verletzt worden. Die junge Frau wollte mit ihrem Fahrrad gegen 16.30 Uhr die Straße überqueren und hatte dabei eine von links kommende 54-jährige Autofahrerin übersehen, schilderte eine Peiner Polizisten am Samstag. Diese bremste und versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern.

Ins Klinikum Peine gebracht.

Die 20-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum Peine gebracht.

Von Jan Tiemann