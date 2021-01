Peine

Ein betrunkener Fahrradfahrer Peine ist von der Polizei am Samstag auf dem Fuhsering in Peine erwischt worden. Der 38-Jährige sei um 16.40 Uhr von den Beamten kontrolliert worden.Dabei nahmen die Polizisten mehr als deutlichen Alkoholgeruch wahr, teilte ein Peiner Polizist am Sonntag mit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,35 Promille. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Von Jan Tiemann