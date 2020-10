Peine

Für Kinder und Jugendliche ab elf Jahren aus Peine wurde ein Corona-konformes Herbstferienprogramm auf die Beine gestellt. In der städtischen Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) „Nummer 10“ an der Pfingststraße 10 werden Spiele-Abende, kreative Angebote und ein E-Sports-Turnier angeboten.

Los geht es am Montag, 12. Oktober, von 18 bis 22 Uhr mit einem „Dungeons & Dragons“-Spiele-Abend für Kinder ab zwölf Jahren. Im Media-Lab der Freizeiteinrichtung können kreative Köpfe am Dienstag, 13. Oktober, von 14 bis 18 Uhr ihre eigenen Comics mit dem Programm ComicLife entwerfen. Am Freitag, 16. Oktober, geht es von 10 bis 17 Uhr mit einem Nähmaschinen-Tagesworkshop weiter. Akteurinnen von Fridays for Future Peine begleiten den Workshop und informieren zum Thema „Nachhaltigkeit und Kleidung“. Die Teilnahme am Näh-Workshop kostet 5 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich.

Anzeige

Fifa-Turnier für Jugendliche ab elf Jahren

Ein E-Sports-Herbstturnier wird am Donnerstag, 22. Oktober, von 13 bis 19 Uhr veranstaltet. Dazu können sich Jugendliche ab elf Jahren bis zum 21. Oktober anmelden, eine Teilnahmegebühr von 2 Euro wird erhoben. Einen ganzen Nachmittag messen sich die Teilnehmer beim Fußball-Videospiel Fifa 21. Der Gewinner wird mit einem Pokal belohnt. Mit Snacks und Getränken wird für das leibliche Wohl gesorgt. „Schlemmen, schlemmen, schlemmen“ dürfen Jugendliche am Freitag, 23. Oktober, von 10 bis 14 Uhr beim Ferienbrunch.

Anmeldung in der Jugendfreizeiteinrichtung Nummer 10

Informationen zum vollständigen Programm erhalten Interessierte von den Mitarbeiterinnen der Jugendfreizeiteinrichtung Nummer 10. Sie sind von montags bis freitags ab 13 Uhr telefonisch unter (0 51 71) 29 06 11 erreichbar. Die Anmeldungen für die Angebote Näh-Workshop, E-Sports-Turnier und Ferienbrunch kann von montags bis freitags ab 16.15 Uhr in der JFE Nummer 10 erfolgen. Bei allen anderen Angeboten ist keine Anmeldung erforderlich. Zusätzlich zum Ferienprogramm ist das JFE Nummer 10 in den Herbstferien von montags bis freitags, jeweils von 14 Uhr bis 18.30 Uhr, für alle Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren offen.

Von Nathalie Diana