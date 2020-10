Peine

Für Andere etwas tun – und das in einer außergewöhnlichen Zeit. Unter erschwerten Bedingungen stellte die zehnte Auflage der PAZ-Initiative „ Gemeinsam helfen“ gleich mehrere neue Rekorde auf: Erstmals standen 57 ehrenamtliche Projekte – so viele wie noch nie – zur Abstimmung und rangen um die Lesergunst. Erstmals konnten aus dem Spendentopf Preisgelder in Höhe von 32 000 Euro ausgeschüttet werden und zum vierten Mal belegte die kirchliche Nonprofit-Organisation „MGE – Mittendrin. Gott. Erleben.“ den ersten Platz. Der Fototermin zur Preisübergabe fand Corona-konform in sehr kleinem Rahmen in der St.-Jakobi-Kirche statt.

Alle Teilnehmer erhalten Geldpreis für ihr Engagement

Das Preisgeld in Höhe von 2500 Euro für den ersten Preis soll der technischen Ausstattung für Gottesdienste zugutekommen, um Kirche für Kinder online gestalten zu können. Auf dem mit 1500 Euro dotierten zweiten Platz landete die Spielplatzinitiative Bülten, die erstmals dabei war. Von dem Geld wollen die Aktiven Spielgeräte für den Nachwuchs anschaffen. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Stederdorf belegte den dritten Platz und kann sich über 1000 Euro für die Jugendfeuerwehr freuen. Alle weiteren 54 Teilnehmer erhalten jeweils 500 Euro für ihre Projekte, die allesamt die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements widerspiegeln.

Die Abstimmung fand online und auf dem Postweg statt. Über 2000 Stimmen wurden abgegeben. Die Initiative „ Gemeinsam helfen“ unterstützen die Volksbank BraWo und deren Engagement-Zentrum, das auch Vereinen und Stiftungen im Peiner Land als Beratungsstelle zur Verfügung steht.

Impulsgedanken zum Begriff „systemrelevant, den er für „spalterisch hielt“, lieferte Superintendent Dr. Volker Menke. Jeder Einzelne sei für die Gesellschaft von Bedeutung – als Individuum oder als Gruppe, für Hilfsbereitschaft und Weltverantwortung, fürs Klima und die Atmosphäre in Peine. So stehe auch in der Bibel „Suchet der Stadt Bestes.“

Neue Wege suchen, um das Ehrenamt weiter zu unterstützen

Bei , Gemeinsam helfen’ stehen die Vereine und die Ehrenamtlichen im Vordergrund, machte Stefan Honrath, Leiter der Direktion Peine der Volksbank BraWo, in einer Stellungnahme deutlich. Denn: Mehr denn je benötigten gemeinnützige Institutionen finanzielle Mittel und öffentliche Beachtung. Zu diesem Zweck diene die Crowdfunding-Plattform www.gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de, die das EngagementZentrum der Volksbank BraWo betreibt.

Sie gewinne gerade jetzt an Bedeutung, da die persönliche Form der Spendenwerbung für gute Zwecke immer schwieriger werde. „Neue Zeiten erfordern neue Wege. Volksbank BraWo, EngagementZentrum und PAZ werden auch künftig immer wieder neue Wege suchen, damit gemeinnützige und ehrenamtliche Arbeit ihren Stellenwert behält“, so Honrath.

Gesundheit hat höchste Priorität – Dank an alle Unterstützer

„Der Schutz der Gesundheit hat höchste Priorität. In der jetzigen Zeit ist es wichtiger denn je, an Andere zu denken. , Gemeinsam helfen‘ passt zu uns im zehnten Jahr hervorragend auch ohne große Preisverleihung, obgleich wir traurig sind, dass 2020 keine Abschlussveranstaltung stattfinden kann“, sagte PAZ-Geschäftsführer Gordon Firl.

PAZ-Anzeigenleiter Carsten Winkler dankte allen Partner im Peiner Land für das einmalige Engagement. Es ermögliche, Vereine, Verbände und Institutionen bei ihrer wertvollen Arbeit zu unterstützen. „In dieser schwierigen Phase haben Sie noch mehr an andere Menschen gedacht und sich engagiert. Wir können uns wirklich auf unsere vielen Partner verlassen“, freute sich Winkler.

Der heutigen PAZ liegt die Beilage „ Gemeinsam helfen“ bei, in der über alle 57 Gewinner und ihre Projekte ausführlich berichtet wird.

Von Birthe Kussroll-Ihle