Peine: Polizisten mit Laserstrahl geblendet

Peine

Zwei Polizisten – eine 28-jährige Beamtin und ein 23-jähriger Beamter – sind am frühen Dienstagmorgen auf Streife am Friedrich-Ebert-Platz in Peine gewesen. Gegen 0.10 Uhr wurden beide in ihrem Wagen von einem Laserstrahl geblendet, woraufhin sie anhalten mussten. Schnell wurde klar, dass einige Personen in der Nähe den Strahl auf das Polizeiauto gerichtet hatten. Die Beamten nahmen die Personalien auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Polizeisprecher Matthias Pintak weist darauf hin, dass eine Blendung mit einem Laserstrahl erhebliche Verletzungen verursachen kann. „Insbesondere im Zusammenhang mit dem Führen von Fahrzeugen können hierdurch schwere Unfälle verursacht werden“, so Pintak.

Von der Redaktion