Peine

Die Peiner Polizei hat in einer Wohnung an der Jägerstraße in der Nacht zu Mittwoch gegen 2 Uhr eine Corona-Party aufgelöst. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Beamten waren dort fünf Personen aus verschiedenen Haushalten anwesend.

Die Polizei sprach in diesem Fall Platzverweise aus und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Ordnungswidrigkeit ein. „Auch in Zukunft wird die Polizei konsequent bei solchen Einsatzanlässen einschreiten“, mahnt Sprecher Matthias Pintak.

Von der Redaktion