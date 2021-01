Peine: Polizei vollstreckt Haftbefehle gegen Autofahrer

Peine

Gleich mehrere Haftbefehle haben Polizeibeamte am Samstagabend bei einer Verkehrskontrolle in Peine gegen einen 49-jährigen Mann aus Ilsede vollstreckt. Die Beamten hatten den Autofahrer gegen 23 Uhr auf der Celler Straße in Peine gestoppt.

Vier Haftbefehle

Bei der anschließenden Kontrolle und Überprüfung des 49-jährigen hätten die Beamten festgestellt, dass gegen den Mann vier Haftbefehle verschiedener Staatsanwaltschaften wegen Ordnungswidrigkeiten vorlagen, berichtete ein Peiner Polizist am Sonntag. „Da sich der Kontrollort unweit der Sparkasse befand, konnte der Mann den haftbefreienden Betrag in Höhe von 964 Euro direkt am Geldautomaten abheben und seine Geldstrafe vor Ort bezahlen.“

Von Jan Tiemann