An folgenden Orten im Landkreis Peine müssen Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden: In der gesamten Fußgängerzone der Peiner Innenstadt; also in dem Bereich der City, der durch die Verkehrszeichen „Beginn/Ende einer Fußgängerzone“ gekennzeichnet ist, in der Zeit von 10 bis 19 Uhr. Auf dem Gelände des Peiner Bahnhofes und des Busbahnhofes. Diese Regelung gilt nicht nur für Reisende mit Bus und Bahn, sondern auch für Personen, die diese Bereiche lediglich passieren, und zwar im Zeitraum zwischen 6 und 19 Uhr. Auf dem Gelände der jeweiligen Wochenmärkte während der dortigen Marktöffnungszeiten. Das gilt auch für Passanten ohne Kaufabsichten, die das Marktgelände lediglich passieren. Die Allgemeinverfügung gilt bis Montag, 30. November, eine Verlängerung ist möglich.