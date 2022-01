Peine: Polizei sucht Zeugen für Verkehrsunfall

Peine

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall auf der Braunschweiger Straße in der Peiner Südstadt. Dabei sei am Montag um 16 Uhr im Einmündungsbereich mit der Neuen Straße ein grauer Audi Q5 mit einem ebenfalls grauen Ford Galaxy zusammengestoßen, berichtete Polizeisprecher Malte Jansen am Mittwoch. Der 59-jährige Audi-Fahrer kam aus Richtung des Peiner Bahnhofs als er mit dem entgegenkommenden Wagen des 49-jährigen kollidierte.

Unfallhergang nicht eindeutig geklärt

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, aber an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Da der Unfallhergang nicht eindeutig geklärt werden konnte, bittet die Polizei in Peine darum, dass sich mögliche Unfallzeugen unter Telefon (0 51 71) 99 90 melden.

Von Jan Tiemann