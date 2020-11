Peine

Die Polizei hat am Samstagmorgen um 8.30 Uhr einen 20-Jährigen an der Schäferstraße in Peine kontrolliert. Die Beamten fanden bei dem Mann eine geringe Menge Cannabis und ein Einhandmesser, dessen Führen nach aktuellem Waffenrecht nicht erlaubt ist.

Wegen ähnlicher Straftaten ist der 20-Jährige bereits polizeilich bekannt. Das Cannabis und das Messer wurden beschlagnahmt, zudem leitete die Polizei mehrere Strafverfahren ein.

