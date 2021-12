Peine: Polizei-Sondereinheit kontrolliert verschärfte Corona-Regeln

Peine

Großer Einsatz: Die Verfügungs-Sondereinheit der Polizei Salzgitter ist am Mittwoch, 1. Dezember, mit 14 Beamten und mehreren Wagen in Peine unterwegs, um neben den heimischen Polizisten und Ordnungsämtern die Einhaltung der verschärften Corona-Regeln zu kontrollieren. Mittwoch ist Warnstufe 2 in Kraft getreten.

Der Leiter der Polizei-Einheit, Björn Hirsch, sagt: „Wir sind in Peine, um vor allem in Bussen und Bahnen die Einhaltung der Maskenpflicht zu überprüfen. Daneben gehen wir auch in Gaststätten, Cafés, Bars und Shisha-Bars, um nach dem Rechten zu sehen.“ Die Kontrolle der Beamten begann morgens am Bahnhof und führte dann in die Fußgängerzone und in die Südstadt. Auch das Corona-Testzentrum auf dem historischen Marktplatz stand im Fokus, denn dort warteten die Peiner in langen Schlangen auf ihre Testung. „Dort war aber vor allem das Ordnungsamt im Einsatz, hat beruhigt und auf die nötigen Abstände zwischen den Menschen geachtet“, so Hirsch.

Sehr aggressive Impfverweigerer

Der erfahrene Polizist hat bei seinen Kontrollgängen in der Fuhsestadt positive, aber auch negative Erfahrungen mit den Bürgern gemacht. Er sagt: „Vor allem die älteren Menschen freuen sich darüber, dass wir unterwegs sind. Aber es gibt auch Jugendliche und Impfverweigerer, die leider sehr aggressiv sind, und sich nicht an dieRegeln halten.“ In so einem Fall würden die Beamten sofort Anzeigen schreiben.

Corona-Tests: Polizei und Ordnungsamt haben die Menschenschlange auf dem historischen Marktplatz im Blick. Quelle: Ralf Büchler

Generell seien viele Bürger durch das Regel-Wirrwarr verunsichert. „Da versuchen wir natürlich zu erklären, was zum Beispiel 2G Plus bedeutet, und wie die aktuellen Vorschriften lauten. Das ist aber auch für uns nicht immer einfach, wenn sich die Vorgaben so oft ändern“, gibt Hirsch zu. Er lobt die gute Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern der Stadt und des Landkreises Peine, mit denen man sich die Aufgaben teile und gemeinsam Präsenz zeige.

Kontrollen im ÖPNV

Bereits am Dienstag hatte die Peiner Polizei mit der Bereitschaftspolizei aus Braunschweig gemeinsam Kontrollen der geltenden Corona-Maßnahmen durchgeführt. Schwerpunkte waren in diesem Fall der ÖPNV rund um den Bahnhof, Bäckereien und auch Fitnessstudios. Polizeisprecher Malte Jansen sagt: „Positiv zu vermelden ist, dass keine schwerwiegenden Verstöße zu ahnden waren, und es bei aufklärenden und ermahnenden Worten bleiben konnte. Die Kontrollen sind größtenteils positiv oder zumindest entspannt aufgenommen worden.“

Grundsätzlich lobt die Polizei die fast durchgängig erkennbare Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für die getroffenen Maßnahmen. „Wir möchten auch weiterhin appellieren, sich an die Regeln zu halten, und wir kündigen für die kommende Zeit weitere Maßnahmen und Überprüfungen an“, betont Jansen.

Von Thomas Kröger