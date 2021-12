Peine

Die Kurve geht deutlich nach unten: Am ersten Weihnachtsfeiertag liegt die Inzidenz im Kreis Peine bei 108,2 (Vortag: 125,9). Die landesweite Inzidenz ist am Montag laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 127,2 gesunken (Vortag: 156,0)

Allerdings macht das RKI darauf aufmerksam, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist. Die im Lagebericht ausgewiesenen Daten können deshalb nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage ergeben.

Das sind die Zahlen aus Niedersachsen

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Niedersachsen 430 578 Menschen an Corona erkrankt. Insgesamt 6763 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben. Den höchsten Inzidenzwert weist derzeit der Landkreis Verden mit 287,8 auf. Auch in der Stadt Wolfsburg ist die Sieben-Tages-Inzidenz mit 186,5 weiter hoch, gefolgt von dem Landkreis Diepholz mit 178,4. Der Landkreis Peine bewegt sich im Vergleich aller niedersächsischen Landkreise und Städte derzeit im unteren Drittel. Am niedrigsten ist die Inzidenz in Wittmund mit 48,8.

Im Peiner Klinikum werden laut Intensivregister derzeit drei Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, einer davon muss beatmet werden. Hier sind also rund 14 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Landesweit ist dieser Wert niedriger – er sank auf 9,1 (Vortag 9,4). Auch der wichtige Leitindikator der Hospitalisierung, der angibt wie viele Corona-Patienten in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner in Niedersachsens Krankenhäusern aufgenommen wurden, sank noch einmal: Von 4,8 auf 4,5.

Von Nina Schacht