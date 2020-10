Peine

Die Diskussion um den Abriss des Vereinsheimes des PHSV am Goltzplatz ist nicht beigelegt, auch wenn jüngst versöhnlichere Töne zu hören waren. Seit langem wird darüber diskutiert, ob das Gebäude stehen bleiben darf oder nicht. Zuletzt gab es die Idee, das etwa 6000 Quadratmeter große Grundstück aus dem Naturschutzgebiet herauszulösen und somit eine Fortsetzung des Trainingsbetriebes in der aktuellen Form zu ermöglichen. Was sagen Peiner Umweltschützer zu der Idee?

Oelke : Keine schützenswerten Arten und keine Besonderheiten

„Aus meiner Sicht wäre das machbar. Es gibt hier keine schützenswerten Arten und auch keine Besonderheiten. Das Gelände hier besteht seit Jahrzehnten, es ist gepflegt, wird nicht verändert und fügt sich gut ein“, bekräftigt Professor Dr. Hans Oelke bei einem Ortstermin. Der Ornithologe und Umweltschützer hat sich eingehend mit dem Gebiet befasst und ist der Auffassung, dass man eigentlich auch große Teile der Stadtgärtnerei zurückbauen müsste: Die Stadt Peine könne von dem Polizei-Hundesportverein nicht etwas verlangen, was sie selbst im gleichen Gebiet nicht leistet.

Anzeige

Mitten in der Stadtgärtnerei gibt es ein Storchennest

„Positiv ist ein besetzter Weißstorchhorst mitten in der Stadtgärtnerei auf einem hohen Masten. Völlig verschwunden sind aber die vielen langen Reihen von Wölb-Äckern. Das waren die Spuren der mittelalterlichen Landwirtschaft des heute verschwundenen Dorfes Barum. Am Westrand des Geländes ist eine lange Feuchtwiese mit vielen seltenen Seggenarten, völlig überschüttet durch einen heute angelegten asphaltierten Fahrweg als Zuwegung für die Flotte von Fahrzeugen der Stadtgärtnerei. Ein Fußweg vom Herzberg in Richtung Sundern direkt am Rand des Moorwaldes ist durch Baumstämme und geschredderte Sträucher seit ein paar Jahren zusätzlich durch einen Zaun versperrt“, kritisiert er.

Auf dem Gelände der Stadtgärtnerei gibt es ein Storchennest. Quelle: Dr. Nicole Laskowski

Dass der Verein keine Baugenehmigung vorlegen kann – diese soll bei einem Brand vernichtet worden sein – lässt der Experte nicht gelten, denn auch die Mehrzahl der Fachwerkhäuser in der Innenstadt und am Damm hätten kein solches Schriftstück vorzuweisen.

„Vom Gelände des Vereins gehen keine schädlichen Einflüsse aus. Ich habe mich immer für den Naturschutz eingesetzt, aber das geht zu weit. Die Filetstücke des Naturschutzgebietes liegen weiter entfernt in den Schilfröhrichten an den ehemaligen Fuhse-Altarmen zwischen Telgte-Vöhrum-Eixe. Bemerkenswert ist auch die Graureiher-Kolonie. Die Vögel finden hier Frösche und Mäuse. Es gibt rund 20 Horste in großer Höhe. Das ist in der Stadt eine echte Sensation. Aber auch dieses Gebiet liegt weit genug weg vom Vereinsgelände“, erklärt der Professor.

Bio-AG: Unter dem Gelände liegen bedeutende Torfflächen

„Aus dem eigentlichen Verfahren, bei dem es sich um Baurecht handelt, halten wir uns raus, das können wir nicht beurteilen“, sagt Hans-Werner Kuklik, Vorsitzender der Peiner Biologischen Arbeitsgemeinschaft (Bio-AG). Doch das Vereinsheim habe schon in den 1980er-Jahren dort gestanden, als das Areal als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde. Die Bio-AG habe dieses Bestreben damals begrüßt und vorangetrieben – und das dort befindliche Gebäude akzeptiert.

„Das Gelände ist zwar für den Artenschutz verloren, aber für den Bodenschutz wichtig: In der Erde liegen wertvolle Torfschichten, in denen große Mengen Kohlendioxid gebunden sind. Diese gilt es zu erhalten, deshalb wäre es aus unserer Sicht besser, wenn das Areal Teil auch weiter unter Naturschutz stehen würde. Die genaue Ausdehnung der Torfflächen ist nicht bekannt, es sind aber sicher auch der Goltzplatz und die Stadtgärtnerei betroffen“, sagt Kuklik. Die Nutzung durch den Hundesportverein stellt keine Gefahr dar, deshalb habe man sie akzeptiert. Sollte das Areal aus dem Naturschutzgebiet entlassen werden, würde man seitens der Bio-AG auf eine Ersatzfläche drängen. „Denkbar wäre es, zum Beispiel den Herzberg einzubeziehen“, sagt Kuklik.

Keine Stellungnahme abgeben möchte Uwe Schmidt vom Nabu Peine, weil es sich in dieser Diskussion in erster Linie um eine baurechtliche Frage handele.

Von Dr. Nicole Laskowski und Kerstin Wosnitza