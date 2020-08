Peine

Sieben Gebäude, 36 Bildausschnitte, ein Lösungswort – drei Wochen lang haben wir mit unserem Bilderrätsel Ihr Wissen über Peines Gebäude auf die Probe gestellt und Sie haben fleißig geraten. Jetzt ist das letzte Gebäude enthüllt und das Bilderrätsel vorbei.

War es ein typisches Fenster oder eine bekannte Tür, die Sie auf die richtige Fährte gebracht haben? Wie schnell konnten Sie die Gebäude erkennen? Wenn Sie alle sieben Gebäude richtig erraten konnten und sich die Buchstaben in den markierten Kästchen notierten, dann haben Sie jetzt das Lösungswort.

Die richtige Lösung schicken Sie bitte bis Samstag, 5. September, per Mail an bilderraetsel@paz-online.de, Betreff (bitte in der Betreffzeile angeben): Bilderrätsel. Unter allen Einsendern verlosen wir drei Ticketgutscheine im Wert von je 50 Euro. Viel Glück!

