Die Freibadsaison im P3 in Peine wird aufgrund des anhaltend guten Wetters bis 23. September verlängert. Im Anschluss öffnet das Hallenbad und ab Sonntag, 4. Oktober, das Badehaus mit den Saunen. Das gaben die Stadtwerke Peine als Betreiber am Donnerstag bekannt. Für den Betrieb im Innenbereich ist in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept erarbeitet worden. Auf Bade- und Saunagäste kommen Änderungen zu.

„Die Besucherzahl im Hallenbad ist begrenzt: Maximal 125 Personen dürfen sich dort gleichzeitig aufhalten“, sagt Manuela Bracke von den Stadtwerken. Im Ein- und Ausgangsbereich sowie im Umkleide- und Föhnbereich müssen Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen und im gesamten Gebäudekomplex einen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Damit das auch im Wasser gelingt, sind im Sportbecken Schwimmleinen eingezogen. Die vorgegebenen Laufwege führen Bade- und Saunagäste im Einbahnstraßensystem durch das P3.

Abduschen vor dem Baden

Die Umkleidebereiche und Sanitäranlagen dürfen in vollem Umfang genutzt werden. Duschen können die Gäste des P3 jedoch nur vor dem Schwimmen oder Baden. „Aus hygienischen Gründen empfehlen wir jedem Badegast, sich abzuduschen, bevor er ins Wasser geht“, erklärt Kerstin Haupt, Bereichsleiterin Bäder der Stadtwerke Peine. Gleichzeitig genutzt werden können die Duschen von maximal vier Besuchern. „In einem regelmäßigen Rhythmus wird ein Luftaustausch über die Lüftungsanlage vorgenommen“, erläutert Haupt. Außerdem werde der Duschbereich mehrmals täglich mit Desinfektionsmittel gesäubert. Während dieser Zeiten sind die Duschen geschlossen.

„Zwar ist das Duschen nach dem Badbesuch wegen der eingeschränkten Kapazitäten nicht möglich, aber Haartrockner können hinterher genutzt werden – dabei muss der Mundschutz getragen werden“, sagt Haupt. Sie empfiehlt Besuchern dringend, sich vor dem P3-Besuch über die geltenden Pandemie-Regeln auf der Internetseite www.p3-peine.de zu informieren. Die neuen Regeln für den Betrieb im Innenbereich würden zeitnah aktualisiert.

Stündlich wechselnde Aromaaufgüsse in der Sauna

Für Saunagäste öffnen die Birkensauna (90 Grad Celsius), die Kräutersauna (60 Grad Celsius), die Infrarotbänke, die Kneippbecken, die Erlebnisduschen und die Eisbrunnen wieder. „In der Birkensauna werden stündlich wechselnde Aromaaufgüsse durchgeführt, wobei auf das Wedeln verzichtet werden muss“, erklärt Bracke. Das Dampfbad bleibe aufgrund der Empfehlung des Saunabundes geschlossen. Die Stadtwerke Peine empfehlen allen Bade- und Saunagästen, den Kurzzeittarif zu buchen. Bei einem längerem Aufenthalt muss die Differenz zum Tagesticket nachgezahlt werden.

Das sind die Öffnungszeiten Zu folgenden Zeitfenstern kann geschwommen werden: An Wochenenden und Feiertagen öffnet das Hallenbad von 8 bis 11.30 Uhr, 12 bis 15.30 Uhr und 16 bis 20 Uhr. Montags bis freitags ist das Bad von 6 bis 9.30 Uhr für Besucher geöffnet, montags, mittwochs und freitags von 13 bis 20 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 13 bis 17 Uhr. Ausschließlich für Schulschwimmen kann das Hallenbad montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr genutzt werden. Die Sauna ist von Montag bis Freitag von 13 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Montags ist Damentag im Badehaus.

