Peine

Die viel befahrene Ostrandstraße in Peine ist seit Mittwoch wieder frei für den Verkehr: Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Straße zwischen dem Ascherslebener Kreisel und der Kreuzung Woltorfer Straße/ Stahlwerkbrücke hatten im August begonnen.

Während der gesamten Bauzeit war die Umleitungsstrecke Ostrandstraße in dem Abschnitt voll gesperrt, einschließlich der Anbindungen sämtlicher Seitenstraßen. Stadtsprecherin Petra Neumann sagt: „Auf der gesamten 1,6 Kilometer langen Strecke wurde der vorhandene Asphalt entfernt. Anschließend hat man an den abgesackten Stellen den Boden ausgetauscht, um die notwendige Tragfähigkeit der Straße herzustellen.“ In einer Gesamtstärke von 26 Zentimetern wurde der neue Asphalt eingebaut – das sind 14 Zentimeter Asphalttragschicht, acht Zentimeter Asphaltbinder und vier Zentimeter Asphaltdeckschicht. „Dieser Asphaltaufbau ist für hohe Belastungen ausgelegt und wird auch den vielen Lastwagen auf der Ostrandstraße standhalten“, so Neumann.

Baukosten betragen 800 000 Euro

Die Baukosten betragen etwa 800 000 Euro und fallen durch das Ausschreibungsergebnis günstiger aus. Ursprünglich war die Stadt von etwa 1,3 Millionen Euro ausgegangen. Das Vorhaben wird mit Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden in Verbindung mit dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) zu 65 Prozent gefördert.

Hintergrund der Straßenerneuerung ist eine sehr starke Zunahme des Verkehrs, insbesondere sind dort immer mehr Lastwagen der Logistiker Action, Meyer & Meyer, DSV und demnächst Fiege in oder aus Richtung Autobahn 2 unterwegs. Die letzte Verkehrszählung von Ende 2018 ergab eine Verkehrsbelastung von etwa 17 000 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden, davon waren rund 1500 Lastwagen. Eine erneute Zählung hat es nicht gegeben.

Nächstes Projekt an Stahlwerkbrücke

Das nächste Bauprojekt wird die Sanierung der südlichen Stahlwerkbrücke/Am Stahldorf und eines Teilstücks der Braunschweiger Straße ab der Kreuzung mit der Bundesstraße 65 sein. Auch hier wird der gesamte Asphalt durch Fräsen entfernt und der neue Asphalt in der Stärke von 26 Zentimeter anschließend in die Fahrbahnen eingebaut. Die Bauzeit ist für Mitte Oktober bis Ende November 2020 eingeplant. Die genauen Zeiten und Umleitungsstrecken werden vor Baubeginn bekanntgegeben.

Von Thomas Kröger