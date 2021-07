Peine: Ohne Führerschein von Polizei erwischt

Peine

Die Polizei in Peine hat ein Strafverfahren gegen einen 29-jährigen Autofahrer eingeleitet. Zwei Polizistinnen hatte den Mann mit seinem VW-Golf am Samstag um 7.30 Uhr auf der Celler Straße in Peine angehalten und überprüft. Dabei stellten sie fest, dass er keinen erforderlichen Führerschein besaß. Der 29-Jährige ist Bürger eines Nicht-EU-Landes, hält sich schon seit weit über einem Jahr in Deutschland auf und hat seinen Führerschein nicht umschreiben lassen. Außerdem sei der Fahrer schon mehrmals aufgefallen, berichtete ein Peiner Polizist am Sonntag.

Autoschlüssel sichergestellt

Die Fahrt war damit beendet, das Strafverfahren wurde eingeleitet und die Autoschlüssel wurden sichergestellt. Diese wurden später an einen Berechtigten mit gültigem Führerschein ausgehändigt, damit dieser sich um Wagen kümmern konnte.

Von Jan Tiemann