Peine

Trotz der Corona-Pandemie findet dieses Jahr das offene Atelier in Peine statt: Über fünf Wochen, vom 21. September bis zum 19. Dezember, präsentieren insgesamt 26 Künstler ihre Werke. Dafür verwandelt sich das ehemalige Brillen Wichmann-Geschäft an der Breiten Straße 18 in einen „ Kunstraum“. Jeweils für eine Woche zeigen hier zwei bis drei Künstler ihre Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Fotografien und Teppichkunst.

Zusätzlich werden bis zum 18. Oktober ausgewählte Werke aller Künstler im Kreismuseum Peine an der Stederdorfer Straße 17 gezeigt. „Im Kunstraum eröffnen die beiden Maler Qasim Alsharqy und Musafer Qassim die Veranstaltung“, sagt Britta Ahrens, Vereinsvorsitzende von Kunst im Peiner Land (Kip). Vom 21. bis 26. September können ihre Gemälde angeschaut werden.

Anzeige

Künstler verarbeiten Erinnerungen in ihren Werken

„Alsharqy und Qassim sind aus dem Irak geflüchtet und haben im Peiner Land ihre neue Heimat gefunden“, erzählt Ahrens. Obwohl beide Künstler in ihren Werken Erinnerungen an die Flucht verarbeiten, unterscheiden sich ihre Malereien grundlegend. „Qassim malt Menschen-Motive und liebt es, mit großformatigen Leinwänden zu arbeiten, die bis zu drei Metern breit sind“, erklärt Ahrens.

Weitere PAZ+ Artikel

Das offene Atelier präsentiert über fünf Wochen Werke von 23 Künstlern: In der ersten Woche zeigt der Maler Musafer Qassim seine Gemälde. Quelle: Kunst im Peiner Land

Sein Malstil mit den deutlich sichtbaren Pinselstrichen erinnere sie an die Werke des deutschen Malers Max Liebermann. Dahingegen zeichne sich Alsharqy durch gegenständliche und abstrakte Malerei aus. „Er ist ein Geschichten-Erzähler, zu jedem Motiv kann er eine Geschichte erzählen“, sagt Ahrens.

Öffnungszeiten des offenen Ateliers

In der zweiten Woche, vom 28. September bis zum 3. Oktober, stellen Günther Hildebrand und Antonina Mohrdiek ihre Werke im „ Kunstraum“ in der Fußgängerzone aus. Weitere Künstler sind Sabine Effenberger, Gregor Giesecke und Jasmin Maavenian. Auf der Homepage www.kunst-in-peine.de gibt es nähere Informationen. Im „ Kunstraum“ müssen Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstände zu anderen einhalten.

Lesen Sie auch:

„Nur fünf Gäste dürfen sich gleichzeitig in diesem Raum aufhalten“, erläutert Ahrens. Von Montag bis Freitag ist das offene Atelier im „ Kunstraum“ von 15 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 14 Uhr. Die Gruppen-Ausstellung kann im Kreismuseum Peine von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden. Ahrens bietet am Sonntag, 11. Oktober, ab 11.30 Uhr eine Führung durch die Ausstellung an. Wer teilnehmen möchte, kann sich beim Kreismuseum telefonisch unter (0 51 71) 4 01 34 08 anmelden.

Von Nathalie Diana