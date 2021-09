Peine: Offene Ateliers mit Ausstellung im Doppelpack

Kreis Peine

Am kommenden Wochenende, 25. und 26. September, laden Kunstschaffende im Rahmen der „Offenen Ateliers“ von 11 bis 18 Uhr in ihre Wirkungsstätten ein. Es gelten die Hygiene-Regeln. Auftakt ist bereits am Freitag, 24. September, um 19 Uhr mit einer Vernissage im Kreismuseum. Die findet als kleines Straßenfest auf der Stederdorfer Straße statt. Sie wird dafür im Bereich des Museums von 17.30 bis 22 Uhr gesperrt.

Im Fokus stehen die in diesem Jahr geschaffenen Werke

Zu entdecken sind Malerei, Fotografie, Keramik, Skulpturen und Schmuck. Im Fokus stehen die in diesem Jahr geschaffenen Werke, mit denen sich viele der Künstler mit der Zeit der Corona-Pandemie auseinander setzen. Begleitend haben zwei kunstinteressierte Peiner zwei Ausstellungen mit den Werken der Kunstschaffenden zusammengestellt. Vom 25. September bis zum 24. Oktober ist die von der Psychologin Marion Tacke konzipierte Ausstellung zu sehen, die Auswahl für die Präsentation vom 28. Oktober bis zum 21. November hat der ehemalige Peiner Bürgermeister Michael Kessler getroffen.

Nach dem Offenen Atelier-Wochenende geht es mit Einzelpräsentationen von insgesamt 34 Kulturschaffenden im „Kunstraum“ in der Peiner Fußgängerzone weiter. Weitere Infos gibt es im ausliegenden Katalog und im Internet unter www.Offene-Ateliers-Peine.de. Organisiert wird die Veranstaltungsreihe vom Verein „Kunst im Peiner Land“.

Von Kerstin Wosnitza