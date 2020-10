Peine

Bei den „Offenen Ateliers“ des Vereins Kunst im Peiner Land (KiP) präsentieren die Künstler Martina Hohmann, Angelika Müller und Fritz Lutz im „ Kunstraum“ (ehemals Brillen-Wichmann) noch bis Samstag, 24. Oktober ihre Arbeiten. Die Exponate sind dabei recht unterschiedlich.

„Kunst kann eine Freizeitbeschäftigung sein, die der Ausübende freiwillig und regelmäßig betreibt, die dem eigenen Vergnügen oder der Entspannung dient“, sagt KiP-Vereinsvorsitzende Britta Ahrens. Kunst trage aber auch zum eigenen Selbstbild bei und stelle einen Teil der Identität dar. „Ich glaube, dass das bei uns Dreien gut zu sehen ist“, sagt Martina Hohmann. Sie stellt im „ Kunstraum“ einige ihrer Fotografien aus. Zu sehen bekommen Besucher die Abenteuer der Kleinen und Großen Helden aus Peine. „Fotografieren bedeutet für mich, Spielen mit Licht und Fantasie“, erläutert Hohmann.

Teppichkunst und Fotografien

Fritz Lutz präsentiert seine von Hand gefertigten Teppiche. Seine Kunstwerke sind nicht nur einzigartig in der individuellen Gestaltung, sondern auch belastbar. Dementsprechend sind die bunten Designerstücke begehbar. Schon im Eingang liegt ein Teppich von Lutz. Gehen Besucher weiter, können sie Bilder und weitere Teppiche an den Wänden und auf dem Boden des Künstlers bewundern. Weiter geht es mit den unterschiedlichen Bildern an den Wänden und natürlich weiteren Teppichen auf Wand und Boden.

Angelika Müller zeigt Fotografien unter dem Titel „Vom Knipsen zur Fotografie“. Zusätzlich zu sehen ist ihr durch Corona unvollendet gebliebenes Projekt „ Peine im Quadrat“. Die drei Künstler freuen sich auf die Gespräche mit den Besuchern: Vor Ort steht immer einer der Künstler für Fragen rund um die Ausstellung zur Verfügung. Geöffnet ist der „ Kunstraum“ von Montag bis Freitag, jeweils von 15 bis 18 Uhr sowie Samstag von 11 bis 14 Uhr. Weitere Informationen zu den „Offenen Ateliers im Peiner Land“ finden Interessierte auf der Homepage www.offene-ateliers-peine.de.

