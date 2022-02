Peine: Nurten und Veli Yildirim feiern Goldene Hochzeit

Peine

Sie kennen sich ihr ganzes Leben und feiern nun Goldene Hochzeit: Bei Nurten und Veli Yildirim aus der Peiner Südstadt strahlt das Glück aus den Augen. Die beiden stammen aus dem gleichen kleinen Dorf in der Türkei, sind zusammen zur Schule gegangen und haben dort sogar nebeneinandergesessen. Irgendwann später wurde es Liebe.

Drei Tage auf dem Marktplatz Hochzeit gefeiert

Drei Tage wurde damals auf dem Marktplatz ihre Hochzeit gefeiert, dann musste Veli Yildirim wieder nach Deutschland reisen, wo er eine Ausbildung zum Gärtner machte. Anfangs sahen sie sich nur selten, später zog Nurten Yildirim zu ihrem Mann. „Der Anfang war nicht leicht. Ich war ganz alleine in einem fremden Land und mit für mich fremden Lebensmitteln. Ich wusste gar nicht, was ich kochen sollte“, erinnert sich die gelernte Teppichknüpferin. Die heute 71-Jährige hat sich aber im Laufe der Zeit sehr gut eingefunden. Inzwischen ist die Familie gewachsen: Zwei Töchter, ein Sohn und fünf Enkelkinder sorgen für Abwechslung. Wenn die sympathische Frau nicht gerade ihre Enkel umsorgt oder für die gesamte Familie kocht, strickt sie gern. Heute etwas weniger als früher.

Einige Jahre wohnte die Familie in Hameln und zog später wegen Veli Yildirims Arbeit als Maschinenführer nach Peine in die Südstadt. „Wir fühlen uns sehr wohl“, schwärmt der 68-Jährige, der sich hier den Traum vom eigenen Haus erfüllt hat. Der Rentner ist in der Ditib-Moschee ehrenamtlich als Hausmeister tätig, seine Frau ist in der gesamten Nachbarschaft vernetzt. Jahrelang haben sie einen Schrebergarten besessen, bauten dort Gemüse an, dass regelmäßig von ihren Nachbarn bestaunt wurde. „Ich habe die Bohnen mit der Leiter ernten müssen“, sagt Veli Yildirim und lacht verschmitzt.

„Wir haben wirklich unser Glück gefunden“

„Meine Familie ist hier sprichwörtlich bekannt wie der bunte Hund“, meint Aysel Deniz, die jüngste Tochter, lachend. Sie haben immer ein offenes Ohr, Papa wisse immer Rat und helfe allen und Mama werde unter anderem für ihre Kochkünste geschätzt. Eine besonders beliebte Spezialität sind ihre gefüllten Weinblätter. Regelmäßig reisen die beiden noch in die Türkei, kommen aber immer wieder gern nach Hause, nach Peine, zurück. „Wir haben wirklich unser Glück gefunden“, sind sich die beiden fröhlichen Jubilare einig und blicken sich liebevoll an. Natürlich wird das goldene Jubiläum gefeiert. „Aber nicht wieder drei Tage“, sagt der 68-Jährige und lacht erneut.

Von Grit Storz