Das Klinikum Peine an der Virchowstraße hat eine neue Pressesprecherin: Sarah Weil-Pütsch (35) ist von nun an für die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens zuständig. Viele neue Aufgabenbereiche erwarten die 35-Jährige, die ursprünglich aus dem Landkreis Helmstedt kommt und seit acht Jahren mit ihrem Ehemann Norman Pütsch in Stederdorf wohnt.

„Nach dem Abitur habe ich von 2005 bis 2008 eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege absolviert“, teilt Weil-Pütsch mit. Nach Bestehen ihres Examens habe sie im Krankenhaus in Hildesheim ein Jahr lang gearbeitet, bevor sie 2009 ein Journalistik-Studium zum Bachelor of Arts an der Hochschule Hannover antrat. Den Abschluss erreichte sie 2012. „Danach war ich als Marketing-Managerin in einem Online-Handel tätig und habe mich hauptsächlich um die interne und externe Kommunikation gekümmert“, so die Stederdorferin. Sie freue sich auf ihre neuen Aufgabenbereiche im Krankenhaus. Weil-Pütsch begründet ihre Motivation zur Bewerbung so: „Mich reizt an der Tätigkeit, dass ich die Möglichkeit habe, am Entstehungsprozess der Neuaufbau-Phase des Klinikums mitzuwirken.“

Öffentlichkeitsarbeit im Netz weiter vorantreiben

Im Klinikum ist Weil-Pütsch für die interne Unternehmenskommunikation, die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing zuständig. Eine weitere Aufgabe der 35-Jährigen wird die Vorstellung von personellen Neuzugängen sein. Angesichts der aktuellen Corona-Lage arbeitet Weil-Pütsch eng mit dem Krisenmanagement des Klinikums zusammen, um sachgerecht zu informieren. Eine ihrer ersten Aufgaben beim Klinikum Peine wird die Überarbeitung der Homepage sein. „Auch die Sozialen Netzwerke des Unternehmens werde ich weiter vorantreiben“, sagt Weil-Pütsch. Für sie sei es eine „Herzenssache“, das Klinikum auch als attraktiven Arbeitgeber in der Region zu präsentieren, damit sich Fachkräfte auch weiterhin für eine dortige Anstellung interessieren.

