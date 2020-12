Peine: Neun Verstöße gegen die Maskenpflicht

Peine

Bundesweiter Aktionstag zur Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr: In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Kommunen hat die Polizei in Peine am Montag zwischen 6 und 20 Uhr entsprechende Kontrollen vorgenommen.

Bevölkerung ist zum größten Teil sehr einsichtig

Das Hauptaugenmerk lag bei der Überwachung der Pflicht zum Tragen des Mund-Nasenschutzes. „Die Polizei hebt positiv hervor, dass die Bevölkerung zum größten Teil sehr einsichtig war und auf das Ansprechen von Polizei und Ordnungsamt verständnisvoll reagierte, erklärte Polizeisprecher Matthias Pintak am Dienstag. Im Bereich des Polizeikommissariats Peine stellten die Mitarbeiter von Polizei und Stadt neun Verstöße fest. Insgesamt wurden auch neun Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Pintak abschließend: „Die Polizei bittet auch weiterhin, sich an die geltenden Allgemeinverfügungen der Kommunen zu halten.“

Von Jan Tiemann