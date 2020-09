Die Coronafälle an Schulen im Peiner Landkreis steigen weiterhin an: Einen neuen gibt es jetzt am Silberkamp-Gymnasium. 52 Schüler und elf Lehrer befinden sich daher seit Sonntagabend in häuslicher Quarantäne. Die Gesamtzahl der Infizierten m Kreis Peine liegt bei 46.