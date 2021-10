Kreis Peine

Am kommenden Mittwoch, 3. November, ist es so weit: Henning Heiß (SPD) wird als Landrat des Landkreises Peine vereidigt. Doch wenn an dem Tag der am 12. September gewählte Kreistag des Landkreises Peine zum ersten Mal zusammentritt, beginnt auch für viele Kommunalpolitiker etwas Neues: Mit 26 wurde ziemlich genau die Hälfte der 50 Mandatsträger neu in das Gremium gewählt. In der ersten Sitzung geht es zunächst um die Konstituierung, so dass der Kreistag seine Arbeit aufnehmen kann. Unter anderem wird festgelegt, wer den Vorsitz übernimmt, wer den Landrat vertreten wird und wie die sechs Ausschüsse besetzt werden. Deren Aufgabe ist es, anstehende Beschlüsse vorzubereiten.

Der Frauenanteil ist geringfügig gestiegen

Der Anteil der Frauen im Kreistag ist im Verhältnis zur letzten Wahlperiode gestiegen, wirklich spektakulär ist die Veränderung aber nicht: Nach bisher 12 Mandatsträgerinnen wird es künftig 14 geben. Damit ist etwa ein Viertel der Abgeordneten weiblich. Den Schnitt nach oben ziehen die Grünen, bei denen vier der sieben Sitze von Frauen besetzt werden. Bei der SPD sind immerhin sechs der 18 Ratsmitglieder Frauen, also ein Drittel. Auf diesen Schnitt kommen auch die Freien Wähler – Peiner Bürger (FW-PB), wo einer von drei Sitzen von einer Frau bekleidet wird. Die CDU hat 14 Mandate errungen, mit Marion Övermöhle-Mühlbach wird für die Christdemokraten aber nur eine Frau im Kreistag vertreten sein. Je einen Sitz haben die Linken und die Freien Bürger Ilsede (FBI), mit Birgit Reimers und Ilse Schulz werden beide von Frauen besetzt.

Bildergalerie: Alle Mitglieder des Peiner Kreistags (1-25)

Zur Galerie Aus diesen Männern und Frauen setzt sich die Kommunalvertretung zusammen.

Bildergalerie: Alle Mitglieder des Peiner Kreistags (26-51)

Zur Galerie Aus diesen Männern und Frauen setzt sich die Kommunalvertretung zusammen.

SPD und Grüne wollen eine Koalition bilden

SPD und Grüne haben mitgeteilt, dass sie koalieren wollen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde bereits unterzeichnet. Die beiden Parteien kommen mit 18 (SPD) und 7 (Grüne) Sitzen zusammen auf genau die Hälfte der 25 Sitze im neuen Kreistag. Eine knappe Mehrheit verschafft dem Bündnis der künftige Landrat Henning Heiß (SPD), der kraft Amtes stimmberechtigtes Mitglied ist. „Wir sehen den Mehrheitsverhältnissen gelassen entgegen und werden natürlich mit den anderen Parteien zusammenarbeiten“, sagt der alte und neue Fraktionsvorsitzende Frank Hoffmann. Sein Stellvertreter wird Matthias Möhle sein.

CDU und FDP haben sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen

Die CDU und die FDP werden eine Gruppe bilden. Sie haben zusammen 16 Sitze, damit bekommt das Einstimmen-Mehrheitsbündnis von SPD und Grünen ein starkes Gegengewicht. Fraktionsvorsitzende werden Michael Kramer (CDU) und Jan Wouter van Leeuwen (FDP) sein, den Gruppenvorsitz übernimmt Kramer. Die Zukunft des maroden Ilseder Schulzentrums und der Kreismusikschule und die Unterstützung der Wasserstoffzentrum-Pläne für Mehrum sind einige der Punkte, die als besonders wichtige Themen ausgemacht wurden. „Für den neuen Landrat und den Kreistag gibt es eine Menge zu tun“, betonte Kramer jüngst in einem Pressegespräch.

Die konstituierende Sitzung des neuen Kreistags beginnt am Mittwoch, 3. November, um 17 Uhr im Forum in Peine, Winkel 30.

Von Kerstin Wosnitza