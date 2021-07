Peine: Neue Postagentur öffnet an der Bahnhofstraße

Peine

Briefe und Pakete abgeben, Briefmarken kaufen oder Einschreiben verschicken – das ist ab sofort auch direkt in der Peiner Fußgängerzone möglich. An der Bahnhofstraße 26 hat eine neue Postagentur eröffnet, in der zudem Schreib- und Tabakwaren angeboten werden. Für Betreiber Sami Ayalti (24) aus Hannover ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen.

„Ich war über ein Jahr auf der Suche nach einer Agentur, die ich übernehmen könnte. Jetzt hat es geklappt“, freut er sich. Nachdem die Post grünes Licht gegeben hatte, zögerte Ayalti nicht lange. Innerhalb von nur einer Woche suchte und fand er das passende Ladenlokal in der Peiner City und unterschrieb einen Mietvertrag. Das Geschäft läuft unter dem Namen Schreibwaren Ömer – ein entsprechendes Schild soll in den nächsten Tagen noch an der Fassade aufgehängt werden.

Kundenresonanz stimmt den Jungunternehmer positiv

Angeboten werden sämtliche Postdienstleistungen, außer der Postbankservice, erklärt der Jungunternehmer. Zusätzlich gibt es Schreib- und Tabakwaren sowie verschiedene saisonale Produkte.

Die erste Resonanz der Kunden beschreibt Ayalti als durchweg positiv. „Viele freuen sich, dass es hier ein neues Angebot gibt und haben auch schon versprochen, wieder zu kommen.“ Bis das Geschäft richtig brummt, räumt er sich selbst noch ein bis zwei Monate ein. Zusammen mit seinem Bruder Burak, der sein Angestellter ist, will er vor allem durch freundlichen Service überzeugen.

Erste Post-Erfahrungen sammelte er im Geschäft seines Onkels

Erste Post-Erfahrungen hat Ayalti bereits bei seinem Onkel gesammelt, der eine Postagentur in Pattensen betreibt. „Die Arbeit dort hat mir viel Spaß gemacht, und deshalb war mein Plan klar, nachdem ich einen Bandscheibenvorfall hatte und nicht mehr als Gerüstbauer arbeiten konnte.“

Doch warum eigentlich eine weitere Postagentur nur rund 150 Meter Luftlinie von der Post an der Schützenstraße? Nach Angaben eines Post-Sprechers sei das Paketaufkommen in den vergangenen Jahren derart gestiegen, dass die vorhandenen Kapazitäten in der Innenstadt an ihre Grenzen gestoßen sind.

Post in der Schützenstraße soll bleiben

Etwaige Gerüchte, dass die Post an der Schützenstraße in absehbarer geschlossen werden soll, wollte er nicht kommentieren. Zuständig sei außerdem die Postbank, die dort Brief- und Paketdienste anbietet. Deren Pressesprecher Oliver Rittmaier erklärte auf PAZ-Anfrage: „ Für die Filiale der Postbank an der Schützenstraße in Peine sind derzeit keine Veränderungen bei Standort oder Produkt- und Leistungsangebot geplant.“

Die Peiner Postkunden dürfen sich insofern über ein erweitertes Angebot in der Stadt freuen. Neben den Stellen an der Bahnhofstraße und an der Schützenstraße gibt es noch die Agentur bei Ole Siegel Sports an der Marktstraße.

Von Michael Lieb