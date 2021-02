Stederdorf

Dekra baut im Stederdorfer Gewerbegebiet neu. Die Arbeiten an der Max-Planck-Straße haben bereits begonnen, stehen wegen Schnee und Kälte aber aktuell still. Die Fahrzeug-Prüfgesellschaft hatte wegen Platzmangels schon länger nach einem geeigneten Standort Ausschau gehalten – und ist nur wenige hundert Meter neben dem aktuellen Standort fündig geworden – und zwar direkt neben dem ehemaligen Burgerking in Stederdorf.

Peter Schulz von der Dekra. Quelle: Dekra

Dekra-Außenstellenleiter Peter Schulz sagt: „Unser jetziges Gebäude an der Heinrich-Hertz-Straße ist zu klein geworden, und daher ziehen wir an die Max-Planck-Straße um.“ Über eine Million Euro wird der Investor, der namentlich nicht genannt werden möchte, in das neue Gebäude investieren. Dekra wird dann das Haus langfristig mieten. Schulz hofft, „dass wir im Herbst einziehen können“. Den Standort neben dem Ex-Burgerking habe man gewählt, weil er sehr gut für die Kunden erreichbar sei – auch von der Autobahn 2. Es gebe dort später auch eine bessere Zu- und Abfahrt als am jetzigen Standort. Das Gebäude an der Heinrich-Hertz-Straße wird später das Bauunternehmen Benckendorf übernehmen und dort eine Werkstatt einrichten.

340 Quadratmeter große Prüfhalle

Das neue Dekra-Gebäude wird eine 340 Quadratmeter große Prüfhalle mit zwei Einfahrten für Autos und Lkw haben. Und dazu kommen noch 165 Quadratmeter Bürofläche inklusive Toiletten und eine Küche für die Mitarbeiter. „Im Bürotrakt befindet sich dann der Empfang für die Kunden, die ihre Fahrzeuge prüfen lassen wollen“, so der Experte. Insgesamt zehn Mitarbeiter und eine kaufmännische Angestellte sind vor Ort tätig.

Das ist Dekra Dekra ist eine 1925 gegründete deutsche Prüfgesellschaft. Mit mehr als 43 000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 3,2 Milliarden Euro ist Dekra in Deutschland die größte und weltweit eine der führenden Prüfgesellschaften und nach eigenen Angaben Marktführer in Europa. Der Konzern befasst sich schwerpunktmäßig mit der Prüfung von Kraftfahrzeugen (Hauptuntersuchung, Untersuchung des Motormanagements und Abgasreinigungssystems) und technischen Anlagen, bietet aber auch weitere Dienstleistungen an. Seinen Sitz hat Dekra seit 1946 in Stuttgart. Bundesweit unterhält Dekra rund 600 eigene Standorte und bietet regelmäßige Fahrzeuguntersuchungen in 38 500 Prüfstützpunkten (Werkstätten) an.

Zum Arbeitsablauf: Um die Sicherheit auf deutschen Straßen zu gewährleisten, ist jeder Fahrzeughalter gesetzlich verpflichtet, in regelmäßigen Abständen die Hauptuntersuchung (HU) inklusive Abgasuntersuchung (AU) an seinem Fahrzeug vornehmen zu lassen. Schulz erklärt: „Dabei prüfen wir als amtlich anerkannte Überwachungsorganisation das Auto, den Lkw oder das Motorrad auf Verkehrstüchtigkeit und auf Erfüllung von Sicherheitsstandards. Entspricht das Fahrzeug den gesetzlich vorgeschriebenen Kriterien, wird die HU-Plakette auf dem hinteren Nummernschild angebracht.“

Die jetzige Dekra-Filiale an der Heinrich-Hertz-Straße in Stederdorf. Quelle: Thomas Kröger

Geprüft werden die Fahrzeuge von den Mitarbeitern in der Halle, wobei die Lkw eine eigene Spur haben und sich die Autospur wie ein Ypsilon aufteilt. So können mehr Autos von unten aus der Grube oder auf der Hebebühne begutachtet werden – das beschleunigt den zeitlichen Ablauf der Kontrollen.

„Unsere Kunden können auch nach telefonischer oder Online-Anmeldung einen festen Termin für die jeweilige Fahrzeug-Untersuchung erhalten“, erklärt der Fachmann. Kurz vor dem Termin meldet man sich im Empfang und gibt die Fahrzeugpapiere und Schlüssel ab. Schulz schränkt ein: „Eigentlich kann man dann während der Prüfung mit in die Halle kommen, doch wegen Corona geht das aktuell leider nicht.“ Pro Tag überprüfe man in der prüfungsstarken Zeit etwa 50 Fahrzeuge – darunter Autos, Lkw, Motorräder, Wohnwagen oder Anhänger. Immer wichtiger seien auch elektrisch angetriebene Fahrzeuge. „Auf diesen Trend stellen wir uns mit entsprechender Weiterbildung für unsere Mitarbeiter ein“, so Schulz.

Von Thomas Kröger