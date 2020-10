Kreis Peine

Sie durften monatelang keinen Besuch bekommen, waren allein in ihren Zimmern oder Wohnungen und mussten zudem um ihre Gesundheit fürchten: Ältere Menschen – insbesondere in Seniorenheimen – sind ganz besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Deshalb haben der Peiner Hilfeverein „Keiner soll einsam sein“ (KSES) und die Kreismusikschule Peine unter dem Motto „Musik gegen die Einsamkeit“ eine Konzertreihe ins Leben gerufen. Sie soll Abwechslung bringen und Freude bereiten.

Der Anstoß kam von Michael Betker

Der Anstoß zu der Aktion kam übrigens von Nensel-Geschäftsführer Michael Betker: Er hatte 500 Euro an KSES gespendet. Sein Wunsch: Mit dem Geld sollen Angebote für in Heimen lebende Senioren finanziert werden, um ihnen eine Freude zu machen. Dafür hat er einen Teil seines Erlöses aus der Gutschein-Aktion #Peinehältzusammen verwendet, mit der die Stadt den pandemiegebeutelten Einzelhandel unterstützt hat. Da traf es sich, dass die Kreismusikschule bereits Konzerte in Seniorenheimen initiiert hatte. „So ließen sich zwei Ideen gut miteinander verbinden“, sagt PAZ-Chefredakeurin Stefanie Gollasch, die auch geschäftsführender KSES-Vorstand ist.

Zunächst soll es zehn Konzerte mit einer Dauer von jeweils etwa 45 Minuten geben. Pro Veranstaltung wird eine Aufwandspauschale von 200 Euro benötigt, für die Sponsoren gesucht werden. Die ersten fünf Veranstaltungen sind bereits finanziert: Betker ist von der Idee zu den Konzerten so begeistert, dass er seine 500-Euro-Spende verdoppelt hat, und damit insgesamt 1000 Euro zur Verfügung stellt. Drei Termine stehen bereits fest: Am kommenden Sonnabend, 10. Oktober, findet der Auftakt im Altenpflegeheim in Woltorf statt. Das Senioren- und Pflegeheim von Qualivita in Groß Ilsede wird am Dienstag, 13. Oktober, und der Charlottenhof in Peine am Mittwoch, 14. Oktober, bedacht. Weitere Termine sind in Planung.

„Ausführende werden unsere Lehrer sein“, erklärt Christiane Rosenberger, die für die Kreismusikschule die Koordination der Konzerte übernommen hat. Viele der Musiker sind auf Honorarbasis beschäftigt und haben normalerweise weitere Einnahmequellen, von denen in den vergangenen Monaten viele weggebrochen sind. Den Künstlern wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt, die zwar mit üblichen Gagen nicht zu vergleichen, aber dennoch sehr willkommen ist. „Aber bei allen steht das Ansinnen, den Senioren eine Freude zu bereiten, im Vordergrund“, weiß Rosenberger.

Kreismusikschule kann sich eine langfristige Kooperation vorstellen

Sie nimmt Kontakt zu den Heimen auf, die auf ihre Anfragen mit großer Freude reagieren. Zunächst muss dann allerdings die Frage geklärt werden, ob und wie die vorhandenen Räumlichkeiten geeignet sind. „Nicht alle verfügen über große Speisesäle oder Ähnliches, und im Freien zu musizieren wie im Frühjahr ist in den Wintermonaten nicht möglich“, erklärt Rosenberger, die sich auch eine langfristige Kooperation auch über die Corona-Zeit hinweg gut vorstellen kann.

Werden Sie Sponsor! Der Peiner Hilfeverein „Keiner soll einsam sein“ und die Kreismusikschule wollen gemeinsam eine Konzertreihe in Seniorenheimen durchführen, um den Bewohnern den Corona-Alltag mit all seinen Einschränkungen ein wenig bunter zu machen. Ganz umsonst geht das nicht: Pro Konzert wird eine Aufwandspauschale in Höhe von 200 Euro benötigt. Wie viele Konzerte insgesamt möglich sein werden, hängt von der Zahl der Sponsoren ab. Privatpersonen, Gruppen oder Unternehmen, die gern eine solche Veranstaltung finanzieren möchten, können sich unter der Telefonnummer (0 51 71) 40 61 29 oder per Mail an l.moeller@paz-online.de bei Laureen Möller in der Redaktion der PAZ melden.

Beim Auftakt in Woltorf wird Tatiana Ladutko Akkordeon spielen. „Wir haben uns riesig gefreut, als das Angebot für diesen Besuch kam. Das ist für unsere Bewohner eine hoch willkommene Abwechslung vom Alltag – und ein wichtiges Signal, dass sie nicht vergessen werden“, sagt Petra Grimm, Leiterin des Begleitenden und Sozialen Dienstes. Das Konzert werde genutzt, um den Abend bei einem kleinen Weinfest mit Zwiebelkuchen, Schmalzbroten, Wein und Federweißem ein wenig besonders zu gestalten. Mit der Musikerin sei abgesprochen worden, dass Trink- und Volkslieder auf dem Programm stehen sollen.

Von Kerstin Wosnitza