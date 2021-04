Peine: Möllring-Inhaber Joachim Jenssen trotzt trotzig der Pandemie

Peine

Dass es ausgerechnet auch in Zeiten wie diesen der behördlich zugelassene Verkauf von Propangas sein könnte, der die Peiner Traditions-Firma Möllring in Peine vor der pandemiegemäßigen Schließung retten würde, hätte sich vor inzwischen 155 Jahren Firmengründer Ferdinand Möllring sicher nicht träumen lassen. Und man muss weder Absolvent eines gymnasialen Geschichts-Leistungskurses noch Historiker sein, um nachvollziehen zu können, welche wahrhaft epochalen Ereignisse an dem Eisenwaren- und Hausratgeschäft in der Marktstraße Ecke Stederdorfer Straße schon vorübergegangen sind.

In vierter Generation führt der inzwischen 83-jährige Joachim Jenssen die Mölleringsche Familien- und Firmendynastie. Und erstmals seit Firmengründung müssen sich der Geschäftsinhaber und seine Mitarbeitenden vor ihrer Kundschaft – und jene sich vor ihnen – mittels Mund-Nasenschutz aus den bekannten Gründen in Acht nehmen.

Unmut über pandemiebedingte Ungerechtigkeit

Ein Umstand, den der agile und noch immer leidenschaftliche Geschäftsmann mit Fassung trägt. Geradezu fassungslos und immer wütender bemängelt er jedoch, dass Discounter und Supermarktketten neben ihrem üblichen Warenangebot derzeit auch eben jene Artikel verkaufen dürften, auf die entsprechende Einzelhändler ihr Geschäftsmodell gründen, die schließen müssen. „Schuhe zum Beispiel“, echauffiert er sich „oder auch Bekleidung und so vieles, was eben keine Lebensmittel sind!“

Dabei wird bekanntlich bei Möllring seit Generationen auch jener selbst in Pandemiezeiten fündig, der zwar kein Propangas sondern Taschenmesser, Einmachgläser, Einmalsicherungen für den Elektrosicherungskasten, einzelne Schrauben, Haushaltsgeräte oder, oder oder sucht. Und was tatsächlich mal nicht in Regal, Schaufenster oder Lager wartet, wird bestellt, denn bei Möllring weiß man, was man wo und schnell bekommt. Und Ersatzschlüssel? „Wie viele brauchen Sie?“ fragt der Chef und deutet auf die Rohlinge hinter sich.

Arbeitsalltag gestaltet sich wegen des Alters schwieriger

Bitter ist für den Inhaber und seine Ehefrau Marita allerdings, dass die praktisch bereits „zum Inventar“ gehörende Mitarbeiterin Sabine Lehne derzeit ausfällt. „Aber wir können auf engagierte und kompetente Aushilfen zurückgreifen“, lobt der Chef sein Organisationstalent und das seiner Ehefrau. Allerdings, so gibt er unumwunden zu, gestalte sich sein Arbeitsalltag wegen seines fortgeschrittenen Alters zunehmend schwieriger. Vor einem halben Jahr habe er sein jahrzehntelang durchgeführtes morgendliches Schwimmtraining ebenso aufgeben müssen wie seinen geliebten Gesangsunterricht.

Um die Schaufenster-Dekoration kümmert sich der Chef

„Die Stimmbänder sind verbraucht“, räumt er traurig ein, er habe aber textlich noch mühelos beispielsweise seinen Wagner, diverse Opern- oder Operettenarien und Liederzyklen auf Abruf bereit. „Das trainiert den Geist!“ Und dass er vor knapp fünf Jahren noch die Firmenhistorie anhand eines Modells seines Firmenkomplexes anlässlich des 150. Firmenjubiläums in liebevoller Kleinarbeit angefertigt hat, zeigt einmal mehr, dass seine kaufmännische Expertise nur einen Teil seiner Talente und Fähigkeiten abbildet. Wen wundert es also, dass sich der Allround-Gestalter und leidenschaftliche Maler auch um die Dekoration seiner Schaufenster selbst kümmert und regelmäßig um- und neugestaltet.

„Schaufensterbummel“ so merkt er an, sei ein Begriff, der im Sprachschatz vieler Kunden nicht mehr enthalten sei – was sich beim Spaziergang durch die Innenstadt leicht erkläre. Er bedauere das ebenso sehr, wie den Verlust der „guten Konkurrenz“, mit der er sich einst fair und kollegial habe messen können, sagt er und nennt die Namen längst erloschener Firmen wie beispielsweise Knolle, Helbsing, Menz oder Stanze. Das alles und nun noch das der Pandemie geschuldete vermutliche weitere Ladensterben hindere ihn persönlich nicht daran, seine Kunden weiterhin fachgerecht zu bedienen. Wegen des inzwischen geschäftlich eher unattraktiven Umfeldes seines Geschäftshauses fehle ihm die „Laufkundschaft“. Deswegen sei die Jahrzehnte alte Mundpropaganda „Fahr doch zu Möllring“ für ihn inzwischen doppelt wichtig.

Von Ulrich Jaschek