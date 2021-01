Peine: Möhle (SPD) wirbt für Niedersächsischen Integrationspreis 2021

Peine

Der SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Möhle wirbt für die Teilnahme am Wettbewerb zum Niedersächsischen Integrationspreis 2021. Die Niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, hat den Wettbewerb gemeinsam mit Ministerpräsident Stephan Weil gestartet. Das Motto in diesem Jahr lautet: „Integration in Zeiten von Corona“. Der Preis, der bereits zum zwölften Mal verliehen wird, ist mit insgesamt 24 000 Euro dotiert. Es werden vier Preise zu jeweils 6000 Euro vergeben. Zusätzlich vergeben das Bündnis „ Niedersachsen packt an“ sowie das Bündnis „ Niedersachsen hält zusammen“ einen Sonderpreis in Höhe von 6000 Euro.

Der Wettbewerb richtet sich an Vereine, Verbände, Institutionen, Initiativen, Stiftungen, Kindergärten und Schulen, die gerade während der Corona-Krise in besonderer Weise zeigen, dass sie sich mit neuen Ideen und Umsetzungen für eine gelebte Integration engagieren und somit einen entscheidenden Beitrag zur interkulturellen Teilhabe am Gemeinwesen leisten. Für Matthias Möhle nimmt Integration während der Pandemie einen besonders hohen Stellenwert ein: „Gesellschaftliche Teilhabe – unabhängig von Herkunft, Kultur, Alter, Geschlecht, Religion oder finanzieller Situation – ist bedeutender als je zuvor. Deshalb ist es wichtig, besonders innovative Ideen und Projekte, die Werte wie Vielfalt, Respekt und Toleranz in unserem Bundesland stärken, mit dem Niedersächsischen Integrationspreis 2021 auszuzeichnen.“

Bewerbungen oder Vorschläge können per E-Mail an integrationspreis@stk.niedersachsen.de gesendet werden. Bewerbungsschluss ist Montag, 15. Februar.2021. Das Formular „Bewerbung zum Niedersächsischen Integrationspreis 2021“ ist unter www.migrationsbeauftragte-niedersachsen.de zu finden.

Von Jan Tiemann