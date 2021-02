Peine: Mittellandkanal ist wieder durchgängig schiffbar

Kreis Peine

Die letzten eisbedingten Sperrungen und dem Mittellandkanal sind wieder aufgehoben worden. Das teilt das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mit. Seit Donnerstagmorgen, 18. Februar, können die Binnenschiffer den Mittellandkanal, aber auch die Stichkanäle nach Salzgitter, Hildesheim, Linden und auch den Elbe-Seitenkanal wieder uneingeschränkt nutzen. Damit ist auch die Verbindung vom Kanalgebiet zur Elbe wiederhergestellt.

13 Fahrzeuge waren im Einsatz, um die Eisbarrieren zu beseitigen

„Durch die Kombination aus dem umfangreichen Einsatz von nochmal elf Wasserfahrzeugen mit Eisbrechfunktion am heutigen Donnerstag und zunehmend wärmeren Temperaturen ist eine schnelle Öffnung des Mittellandkanals und der Stichkanäle gelungen“, sagt Kai Römer, Fachbereichsleiter Schifffahrt. In den vergangenen Tagen waren insgesamt 13 Fahrzeuge auf den Kanälen zwischen Rheine und Magdeburg im Einsatz, um die Eisbarrieren zu beseitigen. Der westliche Teil, zwischen Minden und Rheine, war für die Schifffahrt durchgängig befahrbar.

Schon am Dienstag konnte der Verkehr auf dem Mittellandkanal zwischen Minden und Hannover wieder aufgenommen werden. Morgen werden die Eisbrecher ihren Einsatz beenden. Aktuell haben die Wasserbewirtschafter des Kanals die zulaufenden Schmelzwassermengen der Aller im Auge. Diese werden in Wolfsburg auf den Mittellandkanal aufgeleitet und in Magdeburg wieder in die Elbe abgegeben.

Von Kerstin Wosnitza