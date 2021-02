Peine: Mittelalterliche Baumstammbrunnen am Echternplatz geborgen

Peine

Die Stämme haben lange Zeit für Passanten gut sichtbar aus der Ausgrabungsfläche am Echternplatz in Peine geragt. Jetzt konnten die beiden mittelalterlichen Baumstammbrunnen untersucht und geborgen werden. Seit Juni arbeitet dort ein Grabungsteam unter Leitung des Peiner Archäologen Thomas Budde und im Auftrag des Bauherrn Alexander Fricke. Die Grabungen konzentrierten sich auf den vorderen Bereich der Grundstücke der ehemaligen Eisdiele Bernauer und Gaststätte „Alte Liebe“an der Fußgängerzone, wo ein großer Keller für einen der Neubauten entstehen soll. „Sie sind jedoch noch nicht abgeschlossen, weil ein breiter Streifen am Südrand nur später baubegleitend untersucht werden kann“, schildert Budde.

Die Bergung sei nur mithilfe der Firma Benckendorf möglich gewesen, die einen großen Bagger mit geschultem Personal zur Verfügung gestellt hatte, berichtet der Archäologe. „Denn die Brunnen samt Inhalt waren tonnenschwer und reichten bis in 4,10 Meter Tiefe unter der heutigen Oberfläche. Hinzu kam, dass die Hölzer zwar massiv, aber dennoch empfindlich waren, feucht, weich und noch mit erhaltener Rinde.“

Der erste Baumstamm konnte komplett erhalten geborgen werden

Der erste, etwa in der Mitte der Grabungsfläche stehende Baumstamm konnte komplett erhalten geborgen werden, und zwar in den zwei senkrecht gesägten Hälften, so wie er im Mittelalter schon in den Boden gekommen ist. „Innen war er sauber und sehr glatt ausgehöhlt“, erklärt Budde. Die Wandungsstärke betrug acht bis zehn Zentimeter. Als Besonderheit waren im unteren Bereich zwei Holzzapfen eingelassen, durch die der Stamm einst mit einem Seil in den Boden gelassen werden konnte. Die noch erhaltene Länge des Stammes beträgt 2,50 Meter, die Breite 85 Zentimeter bis einen Meter. Nach unten verbreitert er sich zum ehemaligen Wurzelansatz hin. Er stand praktisch im Boden, wie er gewachsen war. Der ausgehöhlte Stamm wurde damals in eine etwa drei Meter breite trichterförmige Grube gesetzt, die dann sogleich wieder mir Sand Ton verfüllt wurde.

Der zweite Baumstammbrunnen stand am Nordrand auf dem Grundstück Echternplatz 2 direkt an der Grenze zum Gebäude Echternplatz 1, das um 1990 nach dem Abriss des Deli-Kinos erbaut worden ist. „Als damals dort der Keller ausgehoben wurde, muss der Brunnen wohl Sauerstoff abbekommen haben“, vermutet Budde. „Daher war das Holz nicht ganz so stabil wie beim ersten Brunnen und er konnte trotz ebenfalls bester Erhaltung nur in mehreren Teilen geborgen werden.“ Die Bauweise war nahezu identisch, einschließlich der hier drei Zapfen zum Herablassen. Die Brunnenröhre verjüngte sich nach oben von einem Meter auf 70 Zentimeter.

„Bei der Ausgrabung von Brunnen sind die enthaltenen Funde stets spannend“

„Bei der Ausgrabung von Brunnen sind die enthaltenen Funde stets spannend. Sie zeigen an, wann der Brunnen aufgegeben worden ist.“ Hier muss das bei beiden Brunnen relativ früh gewesen sein, nämlich spätestens im 14. Jahrhundert. Die Füllungen ähneln sich stark aufgrund des Anteils von gut erhaltenen Tierknochen, bearbeiteten Hölzern und halbkonischen Dachziegelfragmenten vom Typ Mönch-Nonne. Auch ein Bruchstück eines frühen Backsteines von einem Backsteinbau war dabei. Der erste Brunnen enthielt außerdem Tongefäß-Fragmente aus grauer Irdenware. Hinzu kommen einige kleinere Metallgegenstände, darunter Nägel, Pfrieme, Ahlen, Haken und ein spiralförmig zusammengedrehter Bronzestab.

„Noch interessanter ist freilich die Frage nach dem Alter“, erklärt Budde. Beide Brunnen beziehen sich auf die unterste Siedlungsschicht der Grabungen. „Aufgrund der Baugleichheit liegt die Vermutung nahe, dass sie beide zusammen im Zuge der planmäßigen Stadtgründung Peines gesetzt worden sind, wie schon die beiden 2004 an der Echternstraße 19 bis 20 geborgenen Kastenbohlenbrunnen von 1218.“ Eine dendrochronologische Untersuchung (Jahrringmethode) in einem Labor wäre daher vielversprechend und zumindest einen Versuch wert.

Wie auch ein paar Keramikscherben in den Setzgruben zeigten, dürfte jedenfalls ein Datum im 13. Jahrhundert, spätestens um 1300 zu erwarten sein. Wegen des Baumumfanges lässt sich auf ein Alter der beiden Eichen von etwa 200 und 240 Jahren schließen. „Demnach müssen die Bäume in der Zeit um das Jahr 1000 beziehungsweise im 11. Jahrhundert aufgesprossen sein.“

Von Jan Tiemann