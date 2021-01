Peine

Es gibt Männer, die zahlen Geld dafür, um einmal in ihrem Leben auf einem Bagger sitzen zu dürfen. Andreas Meyer verdient sein Geld damit, dass er gerade den Schaufelgreifer eines 426-PS-Kolosses in die Außenwand des Eckhauses in der Lindenstraße krachen lässt. Die Ruine mit der Nummer 12 – sie war das erste größere Gebäude an der Hertie-Brache, das die Abbruch-Experten des Lehrter Unternehmens A&S Betondemontage am Freitag zum Einsturz brachten. Wo einst Edelobst-Nowicki direkt vor der Karstadt-Filiale Äpfel verkaufte oder später ein Asia-Imbiss gebratene Nudeln anbot – da stapeln sich jetzt Steine, Holzbalken und anderer Schutt.

Der Baggerarm lässt sich auf 29 Meter ausfahren

Nur mit der Hilfe von zwei kleinen Joysticks, wenigen Knöpfen und Hebeln, aber ganz viel Berufserfahrung bedient Andreas Meyer den nagelneuen 67-Tonnen-Spezialbagger, der auf der Hertie-Brache an der Lindenstraße erstmals zum Einsatz kommt. Der Baggerfahrer ist begeistert von seinem neuen Arbeitsgerät, dessen Arm er mit Hydraulikhilfe auf bis zu 29 Metern ausfahren kann. „Schön weich und feinfühlig, man kommt überall ran“, schwärmt Meyer. Zwölf Jahre lang hatte er zuvor einen zwar ebenfalls großen, aber irgendwie doch viel kleineren Abbruchbagger gefahren. Dessen Arm ließ sich auf sechs Meter ausfahren. Nun also der Koloss. „Es ist ein bisschen so, als steige man von einem Trabi auf einen Porsche um“, verdeutlicht Meyer.

Zur Galerie Die Peiner haben es herbeigesehnt: Die Schmuddel-Ecke Hertie-Brache wird derzeit abgerissen, damit dort das neue Einkaufszentrum Lindenquartier entstehen kann.

Was er damit meint, wird kurz danach klar. Der Baggerfahrer drückt einen Knopf, ein Warnsignal ertönt, und die Liftkabine des Baggers fährt rund drei Meter in die Höhe. „So kann ich mir einen Überblick von oben auf den ersten Stock des Hauses verschaffen – perfekt“, sagt Meyer. Sein Longfront-Bagger kann aber noch viel mehr. Am Arm ist eine sogenannte Staubbinde-Anlage angebracht. Bei Abrissarbeiten staubt es in der Regel gewaltig, um die Belastung zu reduzieren, spritzen Bauarbeiter normalerweise mit einem Schlauch Wasser auf die einstürzenden Teile. Der Bagger-Koloss an der Hertie-Brache verfügt jedoch über einen direkten Wasseranschluss per Schlauch vom Hydranten. Am Arm versprüht ein Aufsatz einen Sprühnebel.

Hoch hinaus: Um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, kann Baggerfahrer Andreas Meyer seine Liftkabine rund drei Meter in die Höhe fahren. Quelle: Ralf Büchler

Eine 360-Grad-Kamera am Bagger verschafft dem Fahrer den Rundumblick. Arbeitsgeräte mit einem Gewicht von bis zu drei Tonnen kann der Bagger locker heben. Doch an der Hertie-Brache soll er vor allem eines: Abreißen und Platz für sehnlichst gewünschtes Neues schaffen. Das Lehrter Unternehmen A&S Betondemontage hat sich das Motto verpasst: Abriss ist wie Hausbau – nur umgekehrt. „Das macht unglaublich viel Spaß“, betont auch Baggerfahrer Meyer.

Aus dem Hertie-Haupthaus werden noch Schadstoffe entfernt

Zunächst wird das Abbruchunternehmen die Häuserzeile auf der rechten Seite des ehemaligen Hertie-Hauses platt machen. „Unsere Arbeitsgeräte sind ja nun mal nicht gerade klein, dafür brauchen wir Platz, um vernünftig drehen und wenden zu können“, erläutert Projektleiter Torsten Gleisberg. Danach geht es mit dem City-Center weiter, wo einst die Schlachterei Schmidt ihre Wurst verkaufte oder Rossmann Drogerie-Artikel. Holz, Gipskarton, Steine, Metall: „Alles wird sortenrein vorsortiert“, schildert Gleisberg. In der Zwischenzeit werden aus dem Hertie-Haupthaus noch Schadstoffe entfernt, bevor es auch hier im Februar ans Eingemachte geht.

Videokameras überwachen das Gelände

Auf der Baustelle einmal kiebitzen – das würden sicherlich viele Peiner gerne mal, doch aus Sicherheitsgründen ist verständlicherweise das Betreten verboten. Und das wird auch überwacht: Acht Videokameras sind installiert, die rund um die Uhr laufen. „Das Gelände ist damit zu 100 Prozent ausgeleuchtet, es gibt eine direkte Schalte zur Polizei“, verdeutlicht der A&S-Projektleiter.

Von Christian Meyer