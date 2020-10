Peine: „Mein schönstes Urlaubsfoto“ - die Sieger stehen fest

Peine

In diesem Jahr haben uns zahlreiche Peiner die schönsten Erinnerungsfotos an ihren Heimaturlaub geschickt. Aus den zehn besten Fotos haben PAZ-Leser für ihre Favoriten abgestimmt und drei Siegerfotos gewählt. Mit seiner kreativen Abkühlung in der Regentonne hat Manfred Scholz (61) aus Oberg den ersten Preis gewonnen. Und er hat dazu eine klasse Geschichte zu erzählen.

Er kann sich über einen 150-Euro-Gutschein vom Globus Baumarkt Peine freuen. Den zweiten Platz belegt Julian Wolters aus Hämelerwald mit seinem Foto vom High-Five mit der Hündin Nala am Eixer See. Er hat einen 100 Euro Gutschein vom Globus Baumarkt gewonnen. Auf den dritten Platz wählten die Leser das Foto von Michael Kiewitz aus Ilsede. Er hielt Tochter Louisa mit ihrem Lieblingshuhn Lotta fest. Gewonnen hat Kiewitz einen 50 Euro Gutschein. Bei der Abstimmung erhielt Scholz 21,2 Prozent der Stimmen, die Zweit- und Drittplatzierten 18,6 und 15,4 Prozent.

Ehefrau Ira spornt den Tatendrang ihres Mannes an

Die Entstehungsgeschichte für das Siegerfoto ist so amüsant wie das Foto selbst. „An diesem Tag herrschten Außentemperaturen von 36 Grad Celsius. Da unser Reservat an Blumengießwasser stark abgenommen hatte, bat mich meine Frau Ira Ahrens-Scholz darum, für Nachschub zu sorgen“, so Scholz. Kurzerhand war die Gartenpumpe mit dem Brunnen und dem Gartenschlauch verbunden, um die Regentonne wieder aufzufüllen.

„Im Laufe des Tages habe ich festgestellt, dass das Wasser in der Tonne immer wärmer wurde.“ Als es eine Temperatur von angenehmen 23 Grad erreicht hatte, sagte er zu seiner Frau: „Bei diesem Wetter gehe ich jetzt in die Tonne.“ Sie antwortete kurzerhand: „Das schaffst Du nicht, in die Tonne zu gehen, die ist zu hoch für dich, alter Mann.“ Die Blöße wollte Scholz sich nicht geben und holte eine Trittleiter. „Schwuppdiwupp war ich in der Tonne“, erzählt der Logistiker und lacht.

Fotos als Erinnerungen an schöne Momente in der Heimat

Seine Frau machte daraufhin das Foto, um zu zeigen, dass „Blödsinn auch was Erfrischendes hat“. „Als ich das Foto eingeschickt habe, behauptete ich prompt ,Wenn dieses Bild nicht den ersten Platz macht, will ich nicht mehr Manfred heißen’“, so Scholz mit einem Schmunzeln. Er freue sich sehr über den Gewinn, mit dem er einen Heizpilz für die Terrasse anschaffen möchte – „aber nur in Absprache mit meiner Frau“.

Insgesamt sind 176 Fotos bei der PAZ eingegangen, die schöne Heimaturlaubs-Momente zeigen. Die Bilder beweisen: Viele Peiner haben trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie schöne, witzige und spektakuläre Momente in der Heimat erlebt.

Zur Galerie Die Leser der PAZ haben abgestimmt: Manfred Scholz aus Oberg gewinnt mit seinem Tauchgang in der Regentonne den Urlaubsfoto-Wettbewerb.

Von von der Redaktion