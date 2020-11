Peine: Matthias Wehrmeyer ist neuer Chef der SPD-Stadtratsfraktion

Peine

Wechsel an der Spitze der SPD-Stadtratsfraktion: Matthias Wehrmeyer (64) ist am Dienstagabend auf der SPD-Fraktionssitzung zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Er übernimmt das Amt zu sofort von Dietmar Meyer, der seinen angekündigten Rückzug vom Spitzenposten nun vorgezogen hat. Wehrmeyer ist bereits seit 15 Jahren in der Peiner Kommunalpolitik aktiv, gilt als sehr erfahren und überzeugender Redner.

„Ich habe Lust, offensiver als bisher Politik zu machen und direkt in den Wahlkampf für kommendes Jahr einzusteigen“, sagt der Sozialdemokrat. Mit der SPD-Fraktion will er künftig verstärkt Akzente mit aktuellen Themen wie der Diskussion über Straßenausbaubeiträge und der Ausweisung neuer Baugebiete setzen. „Wir müssen schauen, wo in Peine noch gebaut werden kann – aber auch prüfen wo es sinnvoll ist und dabei ökologische Aspekte bedenken“, so Wehrmeyer.

Zukunft der Celler Straße ist wichtiges Thema

An diesem Donnerstag steht für ihn als neuer Fraktionschef gleich die erste Ratssitzung an. Die wichtigsten Themen für ihn: Die Zukunft der Celler Straße. Hier soll die Infovorlage zurückgezogen und genau geprüft werden, was möglich ist. In Frage kämen eine dreispurige Verkehrsführung und Radwege. Er regt an der Verwaltung den Auftrag zu geben, sich mit der Landesbauverwaltungen kurz zu schließen. Darüber hinaus steht die Wiederwahl von Stadtbaurat Hans-Jürgen Tarrey auf der Tagesordnung.

Wehrmeyer wurde auf der gemeinsamen Sitzung mit den Grünen, mit denen die SPD eine Gruppe im Rat bildet, auch zum Vorsitzenden des Bündnisses gewählt. Die Stellvertreter Elke Kentner, Gabriele Handke und Holger Hahn hat man ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Damit einher geht auch der Sitzübergang im Verwaltungsausschuss von Meyer auf Wehrmeyer. Der neue Gruppenvorsitzende würdigte in seiner anschließenden Antrittsrede die Verdienste von Dietmar Meyer für die Gruppe und die Stadt Peine.

Wehrmeyer ist seit 1973 SPD-Mitglied

Wehrmeyer ist verheiratet und lebt in Peine. Der 64-Jährige arbeitet als Leiter der Landesversorgungsverwaltung in Hildesheim. Bereits 1973 trat Wehrmeyer in die SPD ein. Aufgrund seiner vielfältigen beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten verfügt er über einen hohen Bekanntheitsgrad – auch über seine Partei hinaus. Bereits seit 1976 ist er Bezirksschatzmeister der SPD.

Von Michael Lieb