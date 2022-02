Peine Marketing will virtuelle Safari mit Dinos anbieten

Der Rat der Stadt Peine hat am Donnerstagabend zahlreiche Beschlüsse gefasst. Vor allem die Innenstadt soll mit neuen Ideen und einem Förderprogramm auf Vordermann gebracht werden. Dagegen hat man sich von einem Klima-Projekt verabschiedet.

