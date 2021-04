Peine

Eigentlich verdient er bereits einen Denkmal-Titel, denn selbst Pächterin Marion Jaboreck weiß nicht genau, seit wann es ihren „Fenster-Kiosk“ in der Duttenstedter Straße gegenüber dem evangelischen Friedhof bereits gibt. „Ungefähr seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts“, vermutet sie, während sie unter ihrem Mund-Nasenschutz freundlich lächelnd einem Kunden ein Boulevard-Blatt aus dem schmalen Verkaufsfenster reicht. Vor 23 Jahren hat sie hier als Teilzeitkraft bei ihrer Vorgängerin, der Kioskbetreiberin Bärbel Gruser, angefangen.

Damals habe der Geschäftsbetrieb um 5 Uhr in der Frühe begonnen, als der Brötchenverkauf noch zum morgendlichen Ritual gehörte. „Eine bessere Lage kann so ein Kiosk gar nicht haben“, sagt die, die sich erst „nach sorgsamem Abwägen und überhaupt nicht spontan“ vor 15 Jahren zum Sprung in die Selbstständigkeit entschloss. Vom gegenüberliegenden Friedhof abgesehen hat die Kundschaft aus dem ruhigen Wohngebiet nur ein paar Schritte zu ihr. Allerdings hat sie Konkurrenz in Gestalt von Tankstellenshops, Discounter und Supermärkte mit Öffnungszeiten bis zu den Spätnachrichten.

Die Arbeit beginnt um 5 Uhr morgens

Natürlich verschwendet der Verbraucher in der Regel keinen Gedanken an den unternehmerischen Aufwand, den auch so ein nostalgisches Geschäft wie ein Kiosk erfordert. Seit Bäckerei-Filialen wie Pilze aus dem Boden schießen und praktisch an jeder Tankstelle Brötchen zu haben sind, schlafen Marion Jaboreck und ihr Ehemann Hubertus lieber eine Stunde länger und überlassen das Brötchengeschäft anderen. Trotzdem: Ab 5 Uhr bereiten die Eheleute das Geschäft für die Öffnung eine Stunde später vor.

Der Kiosk an der Duttenstedter Straße: Anlaufstelle für viele Peiner. Quelle: Ulrich Jaschek

Was auf den Kunden im Winter beim Blick in den Kiosk geradezu heimelig wirkt, ist für die Jaborecks nach dem morgendlichen Aufschließen ein Eiskeller. „Beim Kälteeinbruch vor ein paar Wochen hatten wir knapp über null Grad hier“, erzählt die Chefin – und dass Ofen und die Heizlüfter lange bräuchten, bis ein halbwegs angenehmes Klima erreicht sei. Aber das scheint ihre nimmermüde Kiosk-Leidenschaft nicht zu schmälern. „Unsere Kunden und wir“, sagt sie und hält kurz inne, „sind wie eine Familie“. Und selbst manche aus der Laufkundschaft seien treu, wie Jaboreck und ihre fünf Mitarbeiterinnen selbst unter der derzeit vorgeschriebenen Vermummung erkennen würden.

Abgabestelle für Lottoscheine und Postpakete

Das hat seinen Grund: Nur hier kreuzen sich die kleinen Geschichten aus der Nachbarschaft mit den großen Nachrichten aus aller Welt. Dabei scheint weder die Inhaberin, ihren Ehemann noch das Personal irgendetwas aus der Ruhe zu bringen, obwohl das Aufgabengebiet längst nicht nur den Vertrieb des üblichen Kioskangebotes umfasst. Glücksspielerinnen und -spieler stehen Schlange in der Lotto-Annahmestelle, andere Kunden holen Pakete ab.

Die PAZ gehört natürlich auch zum Angebot: Marion Jaboreck mit der tagesaktuellen Ausgabe. Quelle: Ulrich Jaschek

Als zu Beginn der Pandemie die Nachfrage nach Toilettenpapier durch die Decke ging oder Mehl beinahe Ersatzwährung wurde, konnte Jaboreck teilweise die Nachfrage der Kundenfamilie decken. Und wer feststellt, dass zum Mittagessen die Sättigungsbeilage fehlt: Kartoffeln aus dem Peiner Land warten direkt neben der aktuellen „Landlust“-Zeitschrift. Mancher Kunde ginge zum Bierholen lieber zum Kiosk als in den heimischen Keller, und wem im Trauermonat kurz vor dem Friedhofsbesuch der Grabschmuck fehlt: mal am Kiosk neben den Western- und Arztromanen nachschauen.

Ein Klassiker sind die „bunten Tüten“ mit gemischten Süßigkeiten

Exklusiv am Kiosk gibts die einzigartigen „bunten Tüten“ aus Papier, seit Kinder-Generationen gefüllt mit beliebtem gemischten Naschzeug, coronabedingt derzeit allerdings vorgepackt. Und wer auch als Erwachsener statt Zigaretten lieber einzelne Lakritzschnecken oder Salinos bevorzugt: Bitte sehr! Obwohl das Geschäft besonders während der Pandemie „brummt“, entschlossen sich die Eheleute Jaboreck, ihre Sieben-Tage-Woche zugunsten eines sonntäglichen Ruhetages zu verkürzen.

Urlaub? Nein, bis auf sehr kurze Ausnahmen bereits seit 15 Jahren nicht mehr, sagt sie, während sie die Leckerli-Dose für Hunde auffüllt. „Unser Service für Kunden in Vierbeinerbegleitung“ sagt sie und lacht als wäre sie nie anders gelaunt. Wenn es nach den Jaborecks ginge, könne der Kiosk als Klön-Ecke, Zeitvertreib und Treffpunkt gerne 100 Jahre werden. Auch als Denkmal.

Die Geschichte der Kioske Vor ungefähr 150 Jahren, in der Hochphase der Industrialisierung, soll nach Historikermeinungen die Geschichte der kleinen Verkaufsstellen als „Seltersbuden“ im Ruhrgebiet entstanden sein, in denen ausschließlich Mineralwasser angeboten wurde, um der weit verbreiteten Trunksucht der Arbeiter entgegenzuwirken. Von dem berühmten Architekten Martin Gropius stammen Entwürfe für die für die vier- und achteckigen Pavillons. Das Wort Kiosk wurde vor dem 18. Jahrhundert aus dem romanischen Sprachgebrauch entlehnt. „Kiosque“ im Französischen, Chiosco im Italienischen und Quiosco im Spanischen meint immer dasselbe, nämlich ein Gartenphaus. Ähnlich klingende Begriffe gibt es im persischen Sprachraum, wo die Kioske auch ihre Wurzeln haben: Ursprünglich war ein Kiosk ein nach mehreren Seiten geöffneter, freistehender Pavillon in Park- und Pastanlagen im islamischen Kulturraum. Bei uns versteht man unter einem Kiosk eine kleine Verkaufsstelle in Form eines Häuschens oder einer Bude. Wer als Kundschaft den Luxus genießt, stets mühelos direkt vor dem Kiosk zu parken, seinen Morgen- oder Abendspaziergang mit einem kleinen Bequemlichkeitseinkauf inklusive einer Plauderei zu verbinden oder als Junior den Nascherei-Vorrat aufzufüllen, schätzt die kostenlose und familiäre Freundlichkeit – und mit dem Namen angesprochen zu werden.

Von Ulrich Jaschek