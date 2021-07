Peine: Mann (38) randaliert am Bahnhofsplatz und tritt nach Polizisten

Peine

Die Polizei ist am späten Freitagabend gegen 23.45 Uhr zu einem Einsatz am Peiner Bahnhofsplatz gerufen worden: In einer Gaststätte randalierte ein Mann. Diesem sprachen die Beamten einen Platzverweis aus, den der Randalierer jedoch nicht befolgte.

Als der 38-jährige Peiner daraufhin in Gewahrsam genommen werden sollte, beleidigte er die eingesetzten Polizisten und trat nach einem 36-jährigen Beamten, der aber unverletzt blieb. Schließlich gelang es den Polizisten, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Gegen den 38-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

